Gallos y Tigres dividen honores en el Huelga

Ahora los espirituanos atesoran balance de seis triunfos y dos reveses que los ubica en la avanzada de la tabla de posiciones

Al dejar al campo a Ciego de Ávila en el segundo juego del doble partido escenificado este viernes en el estadio José Antonio Huelga, los Gallos espirituanos dividieron honores con los Tigres en la reanudación de la Serie Nacional de Béisbol tras la pausa decretada por la desconexión eléctrica del pasado miércoles en el país.

Los discípulos de Eriel Sánchez perdían por la mínima en el cierre del séptimo (último capítulo del choque), cuando después de una buena actuación durante cinco entradas, el primer relevista de los visitantes dejó las bases llenas y cedió el box a Randy Álvarez, quien admitió un fly de sacrificio de Osdani Lorente al jardín central, y al devolver la bola Asniel Jiménez pifió la pelota y permitió el avance de los corredores a tercera y segunda.

Tras llamar al zurdo Kendry Machado, el mentor Danny Miranda optó por conceder boleto intencional al camarero Liuben Gallo. Miguel Martínez vino en reemplazo del inicialista Yasser García, y conectó imparable decisivo al izquierdo, que dejó tendido a los avileños.

Los Tigres habían logrado la ventaja desde el mismo capítulo inicial, cuando el primera base Jonathan Bridón remolcó tres con su tercer cuadrangular de la Serie, este ante las ofertas del zurdo espirituano Alex Guerra, quien se recompuso y se sostuvo en el choque hasta inicios del séptimo, cuando cedió la bola al relevista Yankiel Mauri, a la postre ganador del desafío tras controlar la situación y dar paso a la entrada decisiva para los Gallos.

Los de casa habían descontado dos en la misma segunda entrada, cuando combinaron un par de boletos que decretaron la explosión del abridor avileño Leonardo Reyes y un doble del jardinero derecho Daniel Fernández ante las ofertas de Erisbel Martínez.

A primera hora, los visitantes habían logrado igualar la subserie particular a un triunfo por bando, al vencer con marcador de siete carreras por cuatro.

Ahora los espirituanos atesoran balance de seis triunfos y dos reveses que los ubica en la avanzada de la tabla de posiciones, mientras sus rivales de turno registran saldo opuesto y se mantienen en puestos de retaguardia.

Este sábado las acciones se trasladarán hasta el estadio Mártires de Cabaiguán, en ese municipio, para efectuar el cuarto partido entre Gallos y Tigres.