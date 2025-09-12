Gallos caen en la reanudación de la Serie Nacional de Béisbol

Un fatídico intermedio del partido llevó a los Gallos espirituanos a caer ante los Tigres avileños siete carreras por cuatro en la reanudación de la Serie Nacional de Béisbol tras la pausa motivada por la desconexión eléctrica del pasado miércoles en el país.

Luego de dos episodios tranquilos en el primero de los dos desafíos pactados para este viernes en el estadio José Antonio Huelga, los visitantes estrenaron el marcador en el tercero, cuando combinaron un sencillo del torpedero Osmani Linares, un boleto al receptor Fernando de la Paz e imparable remolcador del inicialista Jonathan Bridón ante las ofertas de José Eduardo Santos.

Los bates avileños se calentaron en el cuarto, cuando registraron dos más que fueron a la cuenta del abridor espirituano, que cedió el box a Miguel Dávila. En el cierre de ese capítulo, los discípulos de Eriel Sánchez cayeron sobre los envíos de Liomil González, a quien le fabricaron tres anotaciones para nivelar el partido y decretar su explosión.

La debacle para los espirituanos llegó en el quinto, cuando ni Dávila ni su relevista, Fernando Betanzos, lograron contener la ofensiva de los Tigres, que anotaron 4 veces, aunque tres de ellas fueron como inmerecidas a la cuenta del tercer lanzador yayabero en el choque, como consecuencia de un par de marfiladas de la defensa.

Si bien los Gallos descontaron una en el cierre del quinto, en lo adelante la pizarra se mantuvo inalterable, para concretar el segundo descalabro de los espirituanos en la presente campaña beisbolera, en la que atesoran cuatro éxitos, que los ubica segundos en la tabla de posiciones, en espera del resultado de los desafíos de cierre de la jornada.