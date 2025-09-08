Gobierno de Milei busca restañar los daños de derrota electoral

El presidente argentino convocó para este martes la primera reunión de la recién creada mesa política interna, a manera de instancia de discusión en el Ejecutivo

Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insistieron este lunes en que mantendrán el mismo rumbo que tanto daño ha provocado al país.

Tras una estrepitosa derrota electoral, la cúpula del Gobierno de Javier Milei sostuvo este lunes dos reuniones en la Casa Rosada con el Gabinete y acordaron convocar a una mesa federal de diálogo, a la que están invitados los gobernadores.

También crearon una mesa política, a manera de instancia de discusión interna en el Ejecutivo, en la que estarán presentes la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete Guillermos Francos.

Estarán, además, el asesor político y de imagen Santiago Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vocero Manuel Adorni, informó este por X esta noche.

Como cabeza de ese cuadro ejecutivo, Milei convocó para este martes la primera reunión de la mesa política interna.

Un dato que muestra una apertura hacia el diálogo fue el anuncio de que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocará a una mesa de diálogo federal con los gobernadores.

Ahora bien, habrá que ver cuántos y quiénes acudirán, pues se arriesgan a verse vinculados con derrotados, cuando solo faltan ocho semanas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, refieren reportes de prensa.

Así, la actual mesa provincial será ampliada, ya que ahora la conforman Karina, su asesor político Eduardo Menem, el armador del partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja y el diputado Cristian Ritondo.

Sobre la existencia de cambios en el Gabinete, funcionarios citados por medios periodísticos indicaron que no habrá nuevos nombres, aunque sí renovación de funciones.

En su versión digital, Ámbito Financiero señaló que Francos tendrá un rol más protagónico, como venía ocurriendo en las últimas semanas. De hecho, este lunes el jefe de Gabinete se comunicó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para trasmitirle sus felicitaciones.

Santiago Caputo, quien fue excluido del armado de campaña, también se estima que retomará su rol de estratega en la misma, compartiendo la responsabilidad con los primos Eduardo y Martín Menem, que se mantiene en el círculo estrecho del Ejecutivo, pese a voces que piden su exclusión.

En realidad, no hay cambios relevantes, mientras tanto Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insistieron este lunes en que mantendrán el mismo rumbo que tanto daño ha provocado al país, en especial a las familias argentinas.

Incluso, uno de los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) Maximiliano Bondarenko admitió la enorme carestía de la vida: «Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes», confesó el excomisario, ahora diputado electo.

«Para ella el día 15 es fin de mes», agregó Bondarenko en CNN Radio. «Yo digo la verdad», insistió.