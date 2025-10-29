En imágenes: lo que ha dejado Melissa en el oriente de Cuba

El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba durante la madrugada de este miércoles, impactando con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora y ráfagas superiores

Redacción Escambray

29 octubre, 2025 - 8:39am

La pared del ojo del organismo ciclónico cruzó la costa cubana por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. (Fotos: Facebook)

La furia de este ciclón con nombre de mujer impactó sobre Santiago de Cuba, con 950 kilómetros cuadrados.

Holguín bajo el azote del huracán Melissa

Estragos de Melissa en Bayamo

Crecida del río Bayamo

Inundaciones en Jiguaní

Afectaciones en el Oriente de Cuba

