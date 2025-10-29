En imágenes: lo que ha dejado Melissa en el oriente de Cuba

El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba durante la madrugada de este miércoles, impactando con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora y ráfagas superiores

La pared del ojo del organismo ciclónico cruzó la costa cubana por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. (Fotos: Facebook)