En imágenes: lo que ha dejado Melissa en el oriente de Cuba
Redacción Escambray
El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba durante la madrugada de este miércoles, impactando con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora y ráfagas superiores
29 octubre, 2025 - 8:39am
La pared del ojo del organismo ciclónico cruzó la costa cubana por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. (Fotos: Facebook)
La furia de este ciclón con nombre de mujer impactó sobre Santiago de Cuba, con 950 kilómetros cuadrados.
Holguín bajo el azote del huracán Melissa
Estragos de Melissa en Bayamo
Crecida del río Bayamo
Inundaciones en Jiguaní
Afectaciones en el Oriente de Cuba
