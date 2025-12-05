India y Rusia adoptan programa de desarrollo conjunto hasta 2030

Ese mecanismo responde a los objetivos de alcanzar un volumen comercial bilateral de 100 mil millones de dólares para los próximos cinco años

Ante Putin y Modi, representantes de ambas naciones intercambiaron 16 mecanismos de cooperación en diversos sectores. (Foto: PL)

India y Rusia adoptaron este viernes el Programa para el Desarrollo de Áreas Estratégicas de la Cooperación Económica hasta 2030, como resultado de la visita aquí del presidente Vladimir Putin, invitado por el primer ministro Narendra Modi.

Dicho mecanismo está dirigido a potenciar y expandir la asociación estratégica y privilegiada que mantienen ambas naciones y responde a los objetivos de alcanzar un volumen comercial bilateral de 100 mil millones de dólares para los próximos cinco años.

Ante Putin y Modi, representantes de ambas naciones intercambiaron 16 mecanismos de cooperación en diversos sectores para, entre otros, regular la movilidad de trabajadores cualificados de la India a Rusia, combatir la emigración irregular, e impulsar la colaboración en materia de salud, educación médica y la ciencia.

Además, en seguridad alimentaria, en el ámbito marítimo, para la formación de especialistas indios de buques que operan en aguas polares y la creación de un marco regulatorio dirigido al desarrollo de una empresa conjunta dedicada a la fabricación de urea en Rusia por parte de empresas de la nación surasiática.

De igual modo, India y Rusia conveniaron establecer la cooperación para el intercambio de información previa a la llegada de mercancías y vehículos entre los dos países, así como fortalecer la colaboración postal transfronteriza y apoyar el crecimiento del comercio electrónico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

También intercambiaron mecanismos para el intercambio científico y académico, la formación de estudiantes y profesionales en el sector industrial y para potenciar la cooperación entre medios de prensa.

Por otra parte, se anunció la decisión de Moscú de incorporarse a la iniciativa india Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA) y la concesión de visas electrónicas de turista gratuita por 30 días por parte de India para ciudadanos rusos, ya sea individual o grupal.

Posterior al intercambio de acuerdos y memorandos de entendimiento, ambos dignatarios participaron en un foro empresarial, organizado con el interés de impulsar las relaciones comerciales bilaterales y abrir nuevas vías para la exportación, la coproducción y la coinnovación.

Como parte de su agenda en India, Putin rindió homenaje en las primeras horas de la mañana a Mahatma Gandhi en Rajghat y fue agasajado con una ceremonia de bienvenida por la presidenta Droupadi Murmu y el primer ministro indio, Narendra Modi.

La víspera, Modi dio la bienvenida a India con un caluroso abrazo al presidente ruso y luego de la recepción ceremonial en el Aeropuerto Técnico de Palam, partieron juntos en el mismo vehículo.

Posteriormente, en una cena informal, el primer ministro indio le entregó a Putin una copia en ruso del Bhagavad Gita, escritura hindú que aborda los conceptos de dharma (deber/rectitud), yoga (el camino hacia la realización y el dominio de uno mismo) y las filosofías fundamentales del hinduismo.