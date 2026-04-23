Cuba: crece interés en feria turística virtual

La reunión ocurrirá del 7 al 9 de mayo próximo en esta nación realmente de manera híbrida, con los dos primeros días electrónicos y el último dedicado al Gran Público, de forma presencial en el Parque Josone del occidental balneario de Varadero

Autoridades de la industria de los viajes informaron este jueves que crece el interés en la realización virtual de la 44 Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026).

La reunión ocurrirá del 7 al 9 de mayo próximo en esta nación realmente de manera híbrida, con los dos primeros días electrónicos y el último dedicado al Gran Público, de forma presencial en el Parque Josone del occidental balneario de Varadero.

Durante una charla en el Centro de Prensa Internacional (CPI) de La Habana, la directora de comunicación del Ministerio de Turismo (Mintur), Yadira Ramírez, el director de mercadotecnia del mismo organismo, Lessner Gómez, y la de eventos, Xonia Beltrán, dieron detalles.

Recordaron que pese a las dificultades económicas que afectan a esta isla, la realización de la reunión demuestra la resiliencia del turismo cubano y las potencialidades para los mercados.

Una muestra de ello es que en los registros de participación aparecen agencias de viajes y turoperadores que incluso nunca vinieron a Cuba ni tienen negocios aquí, lo que indica el interés de los participantes.

Esta versión digital permite la presencia de profesionales del sector de los viajes de diferentes partes del mundo, independientemente de horarios y distancia, aseguró Gómez.

El jefe de mercadotecnia recalcó una reiterada esperanza en el futuro, pese a que las trabas (bloqueo) de los Estados Unidos contra Cuba, sobre todo ahora en materia energética, impiden los viajes de muchas aerolíneas, por las barreras en cuanto a combustible.

Describió un amplio programa electrónico que incluye presentaciones de países, empresas y posibilidades, junto a correspondientes negociaciones.

Cadenas hoteleras, turoperadores, programas, planes y paquetes aparecen en la amplia lista de posibilidades que se mostrarán durante los días de la reunión.

Un destaque especial lo tendrán el balneario de Varadero y La Habana, capital insular.

Inauguración oficial, presentaciones, debates, entrevistas y contactos de diversa índole, junto al cierre de la Feria, están en el programa, insistieron (https://www.fitcuba.net).