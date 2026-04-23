Reconocen en Cuba desempeño de sindicalistas destacados

En la ceremonia se canceló un sello postal con la temática del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) condecoró este jueves a dirigentes y trabajadores sindicales destacados, en el contexto de las celebraciones por el Primero de Mayo.

En el acto, el presidente de la comisión organizadora del 22 Congreso de la CTC, Osnay Colina, entregó la Orden Lázaro Peña de segundo grado por extraordinarios méritos laborales a la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Civiles de la Defensa, Mabel Acea, con más de 43 años como dirigente.

La orden en su tercer grado fue conferida a Lourdes Soria, miembro del Secretariado del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, con más de 30 años de trabajo sindical.

Otorgaron también la medalla Jesús Menéndez por 25 años de trabajo destacado a Nadesde Guiado, funcionaria del Sindicato de Civiles de la Defensa; Alberto Pujols, de Transporte y Puertos, y a Miguel Godines, de la administración del Secretariado Nacional, con 22 años de labor en ese organismo.

En la ceremonia desarrollada en la sede nacional de la CTC se otorgó además el Sello Aniversario 85 a cinco trabajadoras destacadas en su labor sindical, en distintos sectores.

En el encuentro se canceló un sello postal con la temática del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.