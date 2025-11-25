Informan sobre venta de productos de la canasta familiar en Sancti Spíritus

Directivos de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios en la provincia informaron que el proceso de distribución se comenzó con la existencia de algunos productos en nuestros almacenes

Algunos de los renglones de la canasta familiar normada se distribuyen en la provincia en este momento. (Foto: Escambray)

Algunos de los renglones de la canasta básica se distribuyen en la provincia de Sancti Spíritus en este momento, de acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo en el territorio.

Eliosbel Martínez Hernández, director de la entidad, precisó que el proceso comenzó a partir de las existencias en almacén de que disponía la provincia por los municipios de Fomento, Cabaiguán, Yaguajay, Jatibonico, Taguasco y Trinidad a razón de una libra de azúcar por consumidor, 40 onzas de chícharo y la séptima vuelta de compotas de los niños.

Añadió que en los municipios de Sancti Spíritus y La Sierpe la distribución incluye una libra de azúcar por consumidor, 50 onzas de chícharo, teniendo en cuenta que se debía ese renglón correspondiente al mes de octubre, y y la séptima vuelta de compotas de los niños.

Las pastas de donación se distribuyeron en los municipios de Jatibonico y Taguasco en este mes, y se encuentra en proceso en Fomento y Cabaiguán, para sumarse a un propósito que ya se cumplió en Sancti Spíritus, Trinidad y La Sierpe, mientras que se mantiene pendiente Yaguajay del arribo de ese donativo.