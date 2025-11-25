Informan sobre venta de productos de la canasta familiar en Sancti Spíritus

Directivos de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios en la provincia informaron que el proceso de distribución se comenzó con la existencia de algunos productos en nuestros almacenes

Radio Sancti Spíritus

25 noviembre, 2025 - 11:41am

Algunos de los renglones de la canasta familiar normada se distribuyen en la provincia en este momento. (Foto: Escambray)

Algunos de los renglones de la canasta básica se distribuyen en la provincia de Sancti Spíritus en este momento, de acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y otros Bienes de Consumo en el territorio.

Eliosbel Martínez Hernández, director de la entidad, precisó que el proceso comenzó a partir de las existencias en almacén de que disponía la provincia por los municipios de Fomento, Cabaiguán, Yaguajay, Jatibonico, Taguasco y Trinidad a razón de una libra de azúcar por consumidor, 40 onzas de chícharo y la séptima vuelta de compotas de los niños.

Añadió que en los municipios de Sancti Spíritus y La Sierpe la distribución incluye una libra de azúcar por consumidor, 50 onzas de chícharo, teniendo en cuenta que se debía ese renglón correspondiente al mes de octubre, y y la séptima vuelta de compotas de los niños.

Las pastas de donación se distribuyeron en los municipios de Jatibonico y Taguasco en este mes, y se encuentra en proceso en Fomento y Cabaiguán, para sumarse a un propósito que ya se cumplió en Sancti Spíritus, Trinidad y La Sierpe, mientras que se mantiene pendiente Yaguajay del arribo de ese donativo.

RELACIONADO CON:

Radio Sancti Spíritus

Texto de Radio Sancti Spíritus

Comentario

  1. M
    25 noviembre, 2025 at 12:25

    QUE SE SABE DEL ARROZ MUY NECESARIA EN LA MESA DEL CUBANO , EN CABAIGUAN ESTE PRODUCTO PARA COMPRARLO HAY QUE SACAR MUCHAS CUENTAS PORQUE LOS CARRETILLEROS LO TIENEN CON PRECIOS CRIMINALES QUE EL MAS VARATO ES DE 220.00 Y HASTA 300.00 LOS MAS CARADURA Y CRIMINALES Y NINGUNA AUTORIDAD SE METE CON ELLOS Y LOS QUE VENDEN DE ALGUNA ORGANIZACIÓN CAMPESINA NO VIENEN TODOS LOS DIAS Y TAMBIÉN SUBIERON EL PRECIO A 190.00 POR FAVOR HACER ALGO PARA LOS DE APIE.

    Responder

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025