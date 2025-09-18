Inicia Roberto Morales Ojeda visita de trabajo a Venezuela (+post)

De acuerdo con el dirigente partidista cubano, su viaje a Venezuela también es una expresión de solidaridad con su pueblo y su presidente, Nicolás Maduro

La visita permitirá dar seguimiento a los acuerdos suscritos entre ambos partidos y consolidar las relaciones en diferentes esferas. (Foto: @DrRobertoMOjeda)

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) llegó este jueves a Venezuela para una visita de trabajo, por invitación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Dar seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito entre ambas formaciones políticas y consolidar las relaciones bilaterales en diferentes esferas destacan entre los principales objetivos de esta visita, señaló Morales Ojeda en X.

Agradecemos la invitación del @PartidoPSUV para esta visita de trabajo, que permitirá dar seguimiento al acuerdo de intercambio y cooperación suscrito entre ambos Partidos, en agosto de 2023, y consolidar nuestras relaciones en diferentes esferas. #CubaConVenezuela

De acuerdo con el dirigente partidista cubano, su viaje a Venezuela también es una expresión de solidaridad con su pueblo y su presidente, Nicolás Maduro.

«Ante la nueva arremetida imperial con la tierra de Bolívar y Chávez, debemos hoy decir con Martí: «Deme Venezuela en qué servirla»», escribió Morales Ojeda en su cuenta oficial.

En agosto de 2023, el PCC y el PSUV rubricaron acuerdos de colaboración que, de acuerdo con autoridades de ambas partes, institucionaliza una voluntad de acercamiento en temas referentes a la preparación de los cuadros y el trabajo conjunto.

Diosdado Cabello, entonces primer vicepresidente de PSUV, afirmó que los documentos concertados potencian la apuesta por la integración entre los dos países y de llevar el mensaje de Cuba y Venezuela ante el mundo bajo una misma bandera.