Ante nuevas injurias de Trump en su contra, papa León XIV responde

“La Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares durante años, así que no hay duda al respecto”, aseveró el santo padre

El papa León XIV respondió a preguntas de periodistas, a la entrada de la residencia papal de Castel Gandolfo, en relación con los planteamientos de Trump. (Foto: PL)

El papa León XIV respondió en la noche de este martes a nuevas calumnias en su contra del presidente norteamericano, Donald Trump, y demandó que prime la verdad.

En respuesta a preguntas de periodistas, a la entrada de la residencia papal de Castel Gandolfo, en relación con los planteamientos de Trump, quien llegó a afirmar que supuestamente el pontífice considera aceptable que Irán posea armas nucleares, León XIV expresó que “si alguien me critica, que lo haga con la verdad”.

“Si dependiera del papa, Irán tendría armas nucleares, y a él no le importaría”, por lo que “creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, expresó el mandatario estadounidense, durante una entrevista con la cadena conservadora Salem News.

“La Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares durante años, así que no hay duda al respecto”, aseveró el santo padre, y reafirmó la misión de “proclamar el Evangelio, predicar la paz”, destaca un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News.

El pasado 12 de abril, el presidente estadounidnese cuestionó la condena del papa León XIV a la guerra en Irán y lo acusó de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior”, mientras reconoció que “no era precisamente un gran admirador suyo”, a la vez que le señaló que “debería espabilarse” pues era “débil en materia de armas nucleares”.

Pocas horas después, el líder de la Iglesia católica ripostó a Trump, enfatizó que no le teme a su gobierno, y aseguró que seguirá proclamando su mensaje a favor de la paz.

“Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, dijo el pontífice en el avión que el 13 de abril último lo condujo hacia Argelia, para iniciar un viaje apostólico por países africanos.

“No me considero un político, no soy político, no quiero entrar en un debate con él” y “no creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos hacen”, aseveró entonces León XIV.

“Seguiré manifestándome en contra de la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas” y ese llamado lo hago “por todos los líderes del mundo, no solo por él: intentemos poner fin a las guerras y promover la paz y la reconciliación”, añadió.

El 7 de abril último León XIV condenó una amenaza catastrofista del mandatario estadounidense, quien ese día anunció su intención de ordenar un ataque devastador contra Irán, que podría destruir una civilización entera, palabras que alarmaron y mantuvieron en vilo al mundo.

Las nuevas ofensas de Trump contra el santo padre tienen lugar pocas horas antes de una audiencia prevista para la mañana del próximo 7 de mayo, en la que este último recibirá en el Vaticano al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El papa León XIV expresó este martes su esperanza de que ese encuentro con Rubio sea un “buen diálogo” para lograr un “entendimiento mutuo”, y señaló que esperaba “que los temas que viene a tratar no sean los que estamos escuchando hoy”, en referencia a las injurias de Trump.