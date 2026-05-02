A la solidaridad, Cuba le abre el pecho

Comenzó este sábado en La Habana, el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba «Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el centenario de Fidel»

El encuentro de solidaridad está presidido por Díaz-Canel.

Entre vítores: ¡Cuba sí, bloqueo no!, colmado de banderas, más de 766 delegados de los cinco continentes, provenientes de unos 36 países y pertenecientes a 152 organizaciones, inició en la mañana de este sábado el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba «Por un mundo sin bloqueo: solidaridad activa en el centenario de Fidel».

En el Palacio de las Convenciones, presidieron la cita el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los miembros del Buró Político: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Además, están presentes Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido y Fernando González Llort, Héroe de la República y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

A pocas horas de la histórica movilización antimperialista y en celebración del Día Internacional de los Trabajadores, llevada a cabo en la Isla, Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), dio la bienvenida a «mujeres y hombres de bien», que «se levantan con Cuba para todos los tiempos».

A ellos agradeció por «vencer el odio y la mentira» que se ciernen sobre la Mayor de las Antillas, como resultado de la Diplomacia de la guerra usada por el Gobierno de Estados Unidos a nivel internacional y, especialmente contra este país.

La oportunidad fue propicia también para denunciar el bloqueo, la amenaza de acciones militares contra Cuba y el cerco petrolero que actualmente agraden de manera directa la cotidianidad del pueblo cubano.

En ese sentido, Colina repudió la nueva orden ejecutiva dictada en la tarde de este viernes contra Cuba, y recordó que el legado antimperialista de Fidel guía la lucha de la nación caribeña. «Fidel vive en nosotros, y celebramos su centenario», dijo.

Finalmente, afirmó: «Cuba les abre el pecho y los abraza. Patria es Humanidad».