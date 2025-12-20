Internada Cristina Kirchner en clínica de Buenos Aires por dolor abdominal

El procedimiento se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial y bajo un estricto protocolo, en el marco de su situación procesal.

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue internada este sábado por la tarde en una clínica de la ciudad de Buenos Aires luego de presentar un cuadro de dolor abdominal que motivó la intervención de profesionales de la salud en su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, informó el medio argentino Cadena 3.

Según confirmaron fuentes cercanas, los médicos que acudieron al departamento de San José 1111 realizaron una primera evaluación y recomendaron su traslado al Sanatorio Otamendi para la realización de estudios más exhaustivos. El procedimiento se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial y bajo un estricto protocolo, en el marco de su situación procesal.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud ni se precisó el tiempo que permanecerá internada. El entorno de la ex presidenta mantiene un marcado hermetismo mientras se aguarda el resultado de los estudios realizados, añadió el medio.

Fernández de Kirchner, de 72 años, permanece cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena firme en la causa conocida como “Vialidad”. El pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo dictado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado mediante contratos de obra pública. La sentencia también contempla el decomiso de aproximadamente 84 mil millones de pesos.

En los últimos días, además, el máximo tribunal ratificó la obligación de que la ex mandataria utilice una tobillera electrónica como parte de las condiciones impuestas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

(Con información de La Jornada)