Irán acusa a EE.UU. de romper el alto el fuego en medio de nuevas amenazas de Trump

Irán debería firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos o será derrotado con una fuerza aún mayor, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, comentando los intercambios de ataques que se produjeron en el estrecho de Ormuz este jueves

EE.UU. atacó dos buques iraníes y varias zonas civiles.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, Ebrahim Zolfaghari, acusó este jueves a EE.UU. de romper el alto al fuego al atacar dos buques iraníes y varias zonas civiles.

“El Ejército invasor, terrorista y bandido de Estados Unidos, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos”, se lee en el comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Asimismo, asegura que las fuerzas estadounidenses ­“bombardearon zonas civiles en las costas de los puertos de Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, en colaboración con algunos países de la región”.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacaron inmediatamente las embarcaciones militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto Chabahar, causándoles daños considerables, aseveró.

Derrotaremos a Irán de forma mucho más violenta si no firman el acuerdo, afirma Trump

Irán debería firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos o será derrotado con una fuerza aún mayor, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, comentando los intercambios de ataques que se produjeron en el estrecho de Ormuz este jueves.

“Igual que hoy los hemos noqueado de nuevo, les daremos una paliza mucho más dura y mucho más violenta en el futuro si no firman el acuerdo ¡rápido!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump confirmó que “tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo” y que los buques “resultaron ilesos”, mientras que “los atacantes iraníes sufrieron graves daños”.

“Fueron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas que reemplazan a su Armada, ahora desmantelada. Estas embarcaciones se hundieron rápidamente en el fondo del mar”, escribió.

“Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, que fueron derribados con facilidad. Asimismo, se lanzaron drones que fueron incinerados en pleno vuelo. Cayeron al océano con una belleza singular”, agregó.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) afirmó poco antes que las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes “no provocados” mientras sus destructores de misiles guiados transitaban por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán acusó a EE.UU. de romper el alto al fuego al atacar dos buques iraníes y varias zonas civiles de la República Islámica.

Mientras, la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que llevó a cabo un ataque combinado contra buques de guerra de EE.UU. en la zona del estrecho de Ormuz por haber roto la tregua. El organismo aseveró, citando datos de inteligencia, que se infligieron “daños significativos al enemigo” y que “tres barcos enemigos agresores huyeron rápidamente del área del estrecho de Ormuz”.

(Con informacipon de RT en Español)