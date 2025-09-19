Investigan asesinato de jefe de sector de la PNR en Caibarién, Villa Clara

En horas de la mañana de este viernes fue hallado el cuerpo sin vida del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años de edad

El Ministerio del Interior de Cuba informa en su perfil oficial de la red social Facebook que en horas de la mañana de hoy fue hallado el cuerpo sin vida del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años de edad, jefe de sector, en el Consejo Popular La Reforma, municipio de Caibarién.

Especifica la fuente que según informaciones preliminares, el oficial se trasladaba en completo uniforme entre Remedios y Caibarién en la motocicleta asignada, la cual fue encontrada junto al cuerpo. El fallecido presentaba seis heridas de arma blanca y un impacto de bala en la cabeza.

La publicación explica que las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) en Villa Clara investigan el hecho para su total esclarecimiento, profundizando en las primeras evidencias recabadas, al tiempo que enfatiza en que hechos de esta naturaleza, repudiables por su violencia y ensañamiento, recibirán siempre la respuesta firme de las leyes revolucionarias y la condena unánime del pueblo cubano, que no tolera la impunidad ni el estímulo a la violencia.

El post confirma que el Minint expresó sus más sentidas condolencias a los familiares y compañeros del Capitán Mesa Rodríguez, quien dedicó casi 24 años al servicio activo, siempre en la primera línea de combate contra el delito y como firme defensor del orden interior.