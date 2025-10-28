La Unión Eléctrica aplicará desconexiones preventivas en zonas con vientos fuertes

Ante el paso del poderoso huracán Melissa, la UNE desconectará de manera controlada la CTE Renté, la Felton y la Central Fuel de Moa

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que, ante la cercanía del huracán Melissa y la baja disponibilidad de generación, aplicará desconexiones preventivas en circuitos de zonas donde los vientos superaron los 60 kilómetros por hora, con el fin de preservar la seguridad del Sistema Electroenergético Nacional, precisó el propio organismo desde su perfil de Facebook.

La empresa precisó que se desconectarán de manera controlada las centrales termoeléctricas Antonio Maceo, en Santiago de Cuba; Lidio Ramón Pérez, en Holguín; y la Central Fuel de Moa, debido a su ubicación geográfica y vulnerabilidad ante el evento meteorológico.

Trabajadores del sector eléctrico realizan podas primarias en todo el país para reducir riesgos por la caída de árboles y ramas, asegurar instalaciones y garantizar el servicio en centros de evacuación, donde se resguardan familias en coordinación con la Defensa Civil.

La Unión Eléctrica señaló que brigadas de linieros del occidente se prepararan para movilizarse hacia las provincias orientales, en respaldo solidario a los territorios que pudieran resultar más afectados por el paso del huracán, y reiteró que las medidas adoptadas buscan mantener la integridad del sistema eléctrico y asegurar la vitalidad de los servicios básicos en las zonas más vulnerables.