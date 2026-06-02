Energizada mayoría de subestaciones de La Habana tras avería

Según la UNE se investigan las causas de lo sucedido, en tanto aseguró que el sistema eléctrico nacional continúa interconectado

A pesar de las interrupciones, el sistema electroenergético nacional se mantuvo interconectado, aseguró la UNE. (Foto: Perfil de Lázaro Manuel Alonso en Facebook)

La Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) informó hoy que ya están energizadas todas las subestaciones de la capital, excepto la Apolo, y que la carga se recupera progresivamente.

La entidad comunicó más temprano que una avería en Apolo había provocado la pérdida de energía en varias subestaciones de La Habana, y se confirmaron luego fallas en las subestaciones de Naranjito, Melones, Príncipe, Cerro, Talla Piedra y Párraga.

La rotura ocasionó además la salida del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de las unidades seis y ocho de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel(occidente), así como el bloque tres de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en el oriente.

Según la fuente, se investigan las causas de lo sucedido, en tanto aseguró que el sistema eléctrico nacional continúa interconectado.