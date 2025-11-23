La voluntad que el Che nos legó

Desde el año 1959 las jornadas de trabajo voluntario han sido una práctica sistemática en toda la isla

En Sancti Spíritus las labores comenzaron este domingo desde temprano. (Foto: Facebook)

Han pasado 66 años desde aquel noviembre de 1959 en que el comandante Ernesto Che Guevara se unió a miles de trabajadores y campesinos de El Caney de las Mercedes, territorio del actual municipio granmense de Bartolomé Masó, para trabajar en la construcción de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.

Aquel suceso pasó a la historia como la primera jornada de trabajo voluntario y el Che, como su principal promotor. A menos de un año del triunfo revolucionario del Primero de Enero de 1959, el pueblo tenía la convicción de que reconstruir el país era tarea de todos, más allá de un puesto u otro. Trabajar de manera voluntaria se convirtió entonces en una práctica sistemática en toda, la nación y sus frutos fueron palpables.

En aquellos primeros años no era difícil escuchar llamados sobre convocatorias para realizar trabajos en apoyo a la zafra, la construcción o cualquier otro empeño. Tampoco era extraño encontrarse en aquellas labores a los principales dirigentes del país a todos los niveles.







El Che fue el promotor del trabajo voluntario en Cuba.

Este domingo tiene lugar en Cuba entera una de esas tantas jornadas en que trabajadores, estudiantes y pueblo en general se unen para apoyar tareas de la agricultura, la vivienda, la producción…

En nuestra provincia la movilización llegó hasta los municipios desde las primeras horas de la mañana. La Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, otras organizaciones estudiantiles y de masas, con la guía del Partido y del Gobierno se unieron para conmemorar el aniversario 66 de aquel primer trabajo voluntario.



Fotos: Facebook

Huertos, barrios y comunidades en transformación, unidades productivas, entre muchos otros, fueron escenarios de las labores con las que los espirituanos recordamos aquel noviembre de 1959 en que la gente salió a laborar por la satisfacción de cumplir con un deber.

Trabajar por voluntad propia, sin recibir salario por ello, no solo constituye un aporte material y desinteresado a alguna tarea específica, sino que resulta también un acto de unidad.

En los tiempos que vivimos se necesita más que nunca de esa unidad y de esa voluntad que el Che nos legó.