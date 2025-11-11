Lavrov desmiente acusaciones sobre supuestas pruebas nucleares rusas

El presidente de Rusia no ha ordenado iniciar pruebas nucleares ni prepararse para realizarlas, sino simplemente analizar las condiciones actuales para entender la necesidad de una posible reanudación de estos ensayos

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre supuesta reanudación de ensayos nucleares por parte de Rusia son infundadas, afirmó hoy el canciller del país eslavo, Serguéi Lavrov.

Las afirmaciones de Trump «sobre supuestas pruebas reanudadas hace tiempo en Rusia y China no se corresponden con la realidad, si nos referimos específicamente a ensayos de armamento nuclear», declaró el titular ruso a medios de su país.

Lavrov precisó que Moscú está listo a abordar las sospechas de Washington sobre el tema, recordando que ambos estados forman parte de un grupo de servicio de monitoreo que se dedica a la detección de explosiones subterráneas mediante análisis sísmicos.

Además, aclaró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha ordenado iniciar pruebas nucleares ni prepararse para realizarlas, sino simplemente analizar las condiciones actuales para entender la necesidad de una posible reanudación de estos ensayos.

El canciller recordó que las pruebas de portadores de ojivas nucleares sin el componente nuclear no están sujetas a prohibición.

A finales de octubre, Trump, ordenó a su Departamento de Guerra que reanude de inmediato las pruebas de las armas nucleares, lo que supondría una violación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

Desde el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia advirtieron que el plan nuclear de Trump afecta la estabilidad estratégica en el mundo.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) también cuestionó a Washington y alertó que sus posibles ensayos nucleares debilitarían la paz y la seguridad internacionales.