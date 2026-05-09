Moscú vivió este sábado el desfile por el 81 aniversario de la Victoria

Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania de Hitler en la Gran Guerra Patria, período de la Segunda Guerra Mundial que va desde el 22 de junio de 1941, inicio de la invasión alemana a la URSS

En el desfile de la Plaza Roja participaron militares de los centros de educación superior de todos los tipos y ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia, además de uniformados de la República Popular Democrática de Corea. (Foto:PL)

El desfile militar en conmemoración del 81 aniversario de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria se desarrolló este sábado en la Plaza Roja de Moscú.

Al inicio del acto, la guardia de honor introdujo en la plaza la bandera nacional de Rusia y el estandarte de la Victoria, y posteriormente, el ministro de Defensa, Andrei Belousov,y el comandante en jefe de las Fuerzas Terrestres, coronel general Andréi Mordichov, pasaron revista a las tropas.

En el desfile de la Plaza Roja participaron militares de los centros de educación superior de todos los tipos y ramas de las Fuerzas Armadas de Rusia, además de uniformados de la República Popular Democrática de Corea, quienes pasaron frente a la tribuna oficial en la que se encontraba el presidente, Vladimir Putin, y líderes de varios países extranjeros.

El desfile culminó con una exhibición aérea. Seis aviones de ataque a tierra Sujoi-25 dibujaron en el cielo los colores de la bandera nacional marcando el punto final al evento.

Este año Rusia no envió invitaciones especiales, pero algunos dirigentes extranjeros expresaron su deseo de visitar Moscú en estos días festivos y participar en los actos por el 9 de mayo.

En particular se trata del presidente de Belarús, Alexander Lukashenko; su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith; el de Abjasia, Badra Gunba; el de Osetia del Sur, Alan Glgloev; el de Uzbekistán, Shabat Mirziyouev; y el de Kazajstán, Kasim Yomart Tokayev.

Igualmente estuvieron presentes; el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar; así como el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el grupo de líderes de la República Srpska.

Después de presenciar el desfile militar en la Plaza Roja, los dignatarios extranjeros se dirigieron hacia el Jardín de Alejandro para honrar la memoria de los combatientes caídos con un minuto de silencio y una ofrenda floral ante la Tumba del Soldado Desconocido.

Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania de Hitler en la Gran Guerra Patria, período de la Segunda Guerra Mundial que va desde el 22 de junio de 1941, inicio de la invasión alemana a la URSS. Hasta mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.

La rendición incondicional de Alemania, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en Europa, se sello el 8 de mayo de 1945, cuando en Moscú ya era 9 de mayo.