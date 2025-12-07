Leñadores comprometen aspiraciones de los Gallos

Los espirituanos cayeron en cuatro de los cinco choques frente a los líderes de la contienda y ahora enfrentan un final de calendario más complicado para hacerse de la clasificación a los play offs

Otro peligroso traspiés acaban de sufrir los Gallos de Sancti Spíritus en la recta final de la etapa clasificatoria de la Serie Nacional de Béisbol, al caer este domingo siete carreras por cuatro frente al líder Las Tunas y sacar apenas un triunfo en el cotejo ante los Leñadores.

Si bien los yayaberos se mantienen en el octavo puesto de la tabla de posiciones, ahora la diferencia es de apenas juego y medio sobre Pinar del Río, el principal aunque no único aspirante a entrar en la zona de clasificación cuando restan dos pareos bilaterales para cerrar el calendario regular.

Aunque los espirituanos dieron batalla a los tuneros, con juegos decididos por estrecho margen, excepto el del miércoles que finalizó por la vía rápida, los cuatro reveses de estos días resultan peligrosos para sus aspiraciones de avanzar a la próxima fase del certamen beisbolero.

La visita a partir del martes a Guantánamo, el equipos con peor balance en esta campaña, pudiera ser la oportunidad de registrar la necesaria recuperación que precisan en el afán por conquistar la barrera de las 40 victorias al completar los 75 juegos calendariados.

Para ello se hace imprescindible consumar, al menos, seis triunfos en los diez desafíos pendientes frente a los Indios y a los Huracanes de Mayabeque, conjunto este último con una situación algo más cómoda pero también urgido de victorias para asegurar un puesto en la fiesta de los play offs.