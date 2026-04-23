Expo-ANIR Soluciones Cuba en la universidad espirituana (+fotos)

Las principales temáticas que ocuparon espacios en esta feria fueron la producción sostenible de alimentos, el desarrollo energético, la fabricación digital, el desarrollo de polígonos en instituciones universitarias para la superación de los cuadros y la innovación pedagógica

La UNISS se convierte en una vitrina expositiva para visibilizar soluciones innovadoras que emergen desde las aulas y laboratorios.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) se sumó a la feria Expo-ANIR Soluciones Cuba, una ocasión oportuna para presentar los principales logros y avances en materia de ciencia e innovación sobre la base de las principales líneas investigativas de la casa de altos estudios espirituana.

Entre ellos sobresalen la producción sostenible de alimentos, desarrollo energético, soberanía alimentaria, políticas públicas para promover la igualdad de género, la innovación pedagógica e inclusión de estudiantes en proyectos investigativos de alto impacto y el desarrollo de polígonos en instituciones universitarias para la superación de los cuadros.

A propósito, la doctora en Ciencias Oliurca Padilla García, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UNISS, precisó: “En esta ocasión nuestra universidad se convierte en vitrina expositiva para visibilizar soluciones innovadoras que emergen desde las aulas, los laboratorios y colectivos laborales con el objetivo de impactar, de forma positiva, en la economía cubana”.

La conferencia “Nociones generales de la propiedad industrial”, impartida por especialistas del Centro de Información y Gestión Tecnológica (Ciget) de Sancti Spíritus, supuso un espacio de vital importancia dentro de la feria, pues abordó todo lo relativo al registro, la propiedad industrial, intelectual y patentes, un tema que suscita especial interés para los líderes científicos y coordinadores de proyectos de la UNISS.

“Es muy importante el acompañamiento en este tipo de eventos de las empresas que tienen vínculos con nuestra universidad, sin olvidar el espacio central que ocupa la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Sancti Spíritus, a quienes agradecemos el apoyo constante y los vínculos estables que mantenemos, desde hace varios años”, aseveró Padilla García.

Por su parte, los estudiantes han tenido especial protagonismo en esta Expo-ANIR, pues han podido reforzar el vínculo y el compromiso científico y mostrar los principales resultados de sus proyectos investigativos; además de socializar con el resto de sus compañeros experiencias en eventos de este tipo.

Ana Isa González Farfán, presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en Sancti Spíritus, añadió: “Creatividad es pensar en nuevas ideas y, una vez más, este potencial científico ha demostrado su capacidad para aportar al desarrollo económico y social de la provincia”.