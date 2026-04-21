Seis Gallos jugarán en la Liga Élite como refuerzos

Con la excepción del estelar Frederich Cepeda, los demás convocados proceden del área de pitcheo, una de las de mejor comportamiento en la plantilla de los espirituanos en las últimas campañas

Cepeda, quien resultó un pilar para Ciego de Ávila en la anterior Liga Élite, ahora jugará con Mayabeque. Foto: ACN.

Tras definirse este martes los peloteros que reforzarán a los equipos que protagonizarán la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, serán seis los integrantes llamados a formar parte de los conjuntos participantes en la lid que debe comenzar el venidero dos de mayo.

Con la excepción del estelar Frederich Cepeda, los demás convocados proceden del área de pitcheo, una de las de mejor comportamiento en la plantilla de los espirituanos en las últimas campañas.

Cepeda fue solicitado por los Huracanes de Mayabeque, que también pidieron los servicios del zurdo Yohannis Hernández, mientras Yanielquis Duardo jugará con los Cocodrilos de Matanzas, y Yankiel Mauri lo hará con los Leñadores de Las Tunas.

El sexteto de espirituanos convocados para Liga Élite se completa con Fernando Betanzos en los Leones de la capital y José Luis Brañas en la plantilla de los Cachorros de Holguín.

De acuerdo con la publicación digital Jit, los mentores de cada conjunto priorizaron los renglones de juego considerados menos fuertes y acoplaron bien sus respectivas nóminas para brindar un mejor espectáculo. Máxime cuando se concedió la respuesta positiva para acoger el certamen, a pesar de las condiciones actuales.

Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL), Naikel Cruz (MTZ).

Leñadores de Las Tunas: Yankiel Mauris (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Fernando de la Paz (CAV), Mailon Tomás Alonso (CAV), Enyer Fernández (GTM), Osmán Caruncho (VCL) y Rodolfo Soris (CMG).

Leones de Industriales: Yunier Batista (CAV), Fernando Betanzo (SSP), Tailon Sánchez (PRI), Alberto Hechevarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CAV), Alexei Ricardo (GRA.

Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raider Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dairon Casanova (VCL).

Cachorros de Holguín: Leonel Moas (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP) y Yasiel Ajete (PRI).

La etapa clasificatoria de esta IV LEBC se disputará del 2 de mayo al 19 de junio, con 40 juegos por equipo en subseries de cuatro partidos.

Además, la fase semifinal se llevará a cabo del 21 al 30 de junio, y la final se disputará del 2 al 10 de julio. Ambas fases se desarrollarán bajo el sistema competitivo de siete juegos y se impondrá el conjunto que primero llegue a cuatro victorias.

Esta IV LEBC será clave para la selección del equipo que representará a la Isla en los muy cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, principal evento del año para el deporte cubano.