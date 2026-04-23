Emprova de Yaguajay abraza por octavo año la condición de Vanguardia Nacional

El sobrecumplimiento de los planes de producción y de ventas, así como el cumplimiento de las utilidades, entre otros resultados, avalaron la entrega de tal distinción

La UEB Producciones Varias (Emprova) de Yaguajay resultó Vanguardia Nacional por octavo año, tres de ellos de forma consecutiva.

Para la Unidad Empresarial de Base (UEB) Producciones Varias (Emprova), de Yaguajay, cada meta se traduce en esfuerzo y consagración de sus trabajadores. Por ello, no es casualidad que vuelva a abrazar la condición de Vanguardia Nacional por octavo año, tres de ellos de forma consecutiva.

Dicho galardón, otorgado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a propuesta del Sindicato de Industrias, avala los logros de la entidad en el 2025, dentro de los que sobresalen el sobrecumplimiento de los planes de producción y de ventas, así como el cumplimiento de las utilidades, lo cual se revirtió en beneficios económicos para los obreros.

Así lo explicó a Escambray Raquel Pérez López, directora de la Emprova en el norte espirituano, quien resaltó cómo impulsan las elaboraciones en medio de la actual crisis energética que vive el país. “En el Taller de Confecciones Textiles de Venegas laboran 17 mujeres, quienes han ajustado los horarios de labor a los del servicio eléctrico.

“Cuando llega la corriente van directo para el taller, lo mismo a las ocho, a las nueve de la noche que a las cuatro de la madrugada, y eso ha dado resultados satisfactorios”, recalcó la directora de la UEB; al tiempo que ponderó el sólido quehacer en la fabricación de ataúdes, otra de las misiones de la instalación en pos de la diversificación de las producciones.







El alto sentido de pertenencia de sus trabajadores avala la entrega de tan alta distinción.

Por su parte, Ismaray Machandi González, secretaria general del Sindicato Provincial de Industrias, precisó, que este resultado es el reconocimiento a la excelencia y al compromiso que caracterizan a la UEB. “Ser declarado Vanguardia Nacional es un honor que nos llena de orgullo y que refleja el arduo trabajo y la pasión que ha puesto el centro en cada tarea, proyecto y desafío que ha enfrentado.

“Esta UEB es fundamental para el desarrollo del territorio, no solo brinda producciones y servicios de calidad, sino que también contribuye al progreso de la comunidad. Dicha condición implica una mayor responsabilidad. Debemos seguir innovando, mejorando nuestros procesos y buscando la excelencia en todo lo que hacemos. La calidad y la eficiencia deben ser nuestras banderas”, apuntó la secretaria general del Sindicato Provincial de Industrias.

De igual forma, Pérez López ratificó: “Esto es un compromiso superior. Aunque la situación del país esté un poco difícil nosotros seguiremos siendo Vanguardia Nacional”, concluyó la directora de la Emprova.

Durante la entrega de la condición de Vanguardia Nacional se ensalzó la labor de varios trabajadores y la del Taller de Confecciones Textiles Venegas.