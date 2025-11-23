Lluvias torrenciales dejan 90 fallecidos en Vietnam

Las provincias de Dak Lak y Khanh Hoa se mantienen como las áreas geográficas más golpeadas por la catástrofe. (Foto: AFP)

El número de muertos en Vietnam por las lluvias torrenciales que afectan al país desde el pasado fin de semana ascendió este domingo a 90, frente a las 55 víctimas mortales reportadas el sábado. Otras 12 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades.

Inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las intensas y prolongadas lluvias están afectando a provincias del centro y el sur del país, con Dak Lak y Khanh Hoa como las más castigadas, con cerca de medio centenar de personas fallecidas, según datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

Tras días de aislamiento, las autoridades han logrado distribuir ayudas -alimentos, suministros y ropa, entre otros- en las zonas más afectadas y remotas de Dak Lak, que han estado durante días sin electricidad, señal telefónica, ni agua potable y cuyos habitantes continúan utilizando canoas, barcas y tablas de surf para desplazarse, informan medios oficiales.

La magnitud del desastre natural en la región central de Vietnam se incrementa con el paso de las horas, conforme los equipos de rescate acceden a las zonas más incomunicadas. De acuerdo con datos del Departamento de Gestión de Desastres Naturales, además de las muertes confirmadas, la cifra de personas dadas por desaparecidas se mantiene en 12, concentrando la preocupación de las autoridades y las familias afectadas.

Estas cifras reflejan la intensidad con la que las crecidas repentinas y los aludes de lodo impactaron a las comunidades. El impacto económico de las inundaciones alcanzó una escala crítica, con pérdidas que, según las estimaciones preliminares, superan los 340 millones de dólares. Este coste se debe en gran medida a la destrucción de infraestructuras vitales, el colapso de viviendas y la devastación del sector agrícola, pilar económico de la región.

La emergencia habitacional es severa, con un registro de 946 inmuebles residenciales totalmente destruidos o con daños mayores. Además, las autoridades reportan que al menos 28 460 viviendas se encuentran inundadas, sea de forma parcial o total, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio temporal en zonas seguras.

El sector agrícola sufrió un golpe demoledor. Los datos indican que cerca de 80 000 hectáreas de cultivos fueron completamente destruidas por el agua y el lodo, y otras 100 000 hectáreas permanecen inundadas, con un alto riesgo de pérdida total. Esta situación amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de campesinos en las provincias afectadas.

La conectividad y el transporte han colapsado, aislando las provincias centrales del sur de Vietnam. El tráfico ferroviario fue suspendido, y múltiples carreteras nacionales quedaron bloqueadas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han cortado la comunicación terrestre en varios puntos, dificultando las operaciones de ayuda humanitaria y el acceso de maquinaria pesada.