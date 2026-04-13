Presidirá Cuba red intergubernamental de la Unesco

La representación cubana destacó la necesidad de potenciar la cooperación y la solidaridad internacionales en función del desarrollo y del cumplimiento del mandato de la organización

Cuba le concede máxima prioridad al trabajo de la Unesco.

Cuba fue electa este lunes para presidir las labores de la tradicional reunión de Comisiones Nacionales de Cooperación con la Unesco, foro instalado aquí en el contexto de la 224 sesión del Consejo Ejecutivo del ente multilateral.

La isla caribeña estuvo representada en el encuentro de la red intergubernamental por la embajadora Dulce Buergo, quien preside la Comisión Nacional Cubana de la Unesco.

En su mensaje de saludo al asumir la responsabilidad, Buergo resaltó el papel de las comisiones nacionales en la defensa de la paz y del multilateralismo y la necesidad de potenciar la cooperación y la solidaridad internacionales en función del desarrollo y del cumplimiento del mandato de la organización.

El director general de la Unesco, Khaled El-Enany, participó en la reunión, la primera a la que asiste tras su elección para el cargo en noviembre pasado.

El-Enany compartió su propuesta de hoja de ruta para la reforma de la organización de las Naciones Unidas especializada en temas de educación, la ciencia y la cultura.

Mañana culminará la reunión de Comisiones Nacionales de Cooperación con la Unesco, en cuya agenda sobresale el fortalecimiento de este mecanismo de trabajo.