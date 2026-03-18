Llovió con ganas en Sancti Spíritus

Aunque aún no se establecen aquí las condiciones propias del período primaveral, la sequía al menos se ha tomado una pausa con las lluvias ocurridas desde ayer en casi toda la provincia, incluso con algunos registros de precipitaciones localmente intensas. Según la nota emitida por el Grupo de Pronósticos del

Foto: Yasma Jauriga

Aunque aún no se establecen aquí las condiciones propias del período primaveral, la sequía al menos se ha tomado una pausa con las lluvias ocurridas desde ayer en casi toda la provincia, incluso con algunos registros de precipitaciones localmente intensas.

Según la nota emitida por el Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, se reportaron acumulados que sobrepasaron los 100 milímetros en algunos pluviómetros del territorio.

Por ejemplo, en Fomento se registraron 120 milímetros, y en Cabaiguán cayeron 117 milímetros, mientras otros acumulados de interés se reportaron en Agabama (98), la Estación Hidrométrica Caracusey (70.2) y la localidad de La Rana (61.5).

“Estas lluvias estuvieron asociadas al paso del onceno frente frío de la actual temporada invernal por el occidente del país, unido a la presencia de una vaguada sobre la mitad oriental de Cuba y otras vaguadas en altura sobre el Golfo de México, que aumentaron el contenido de humedad en la región, lo cual —unido a los factores a escala local— inestabilizó el comportamiento de las variables meteorológicas en el área”, detalla la mencionada nota.

Por su parte, Evaristo Rivero, meteorólogo del propio Grupo de Pronósticos, pormenorizó a Escambray que las condiciones antes mencionadas pueden persistir durante las próximas 12 a 24 horas.

“Se espera que las condiciones del tiempo mejoren a partir del viernes, pero todavía pueden ocurrir lluvias localmente intensas en algunos lugares puntuales. Este frente frío no bajará significativamente las temperaturas, solo se espera que estas refresquen y sean algo menos cálidas que en días precedentes por los nublados y las lluvias que están ocurriendo”, concluyó el especialista.