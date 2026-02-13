Identifican a los cuatro fallecidos en accidente de la autopista nacional en Sancti Spíritus

Dos pacientes se encuentran en estado grave y el resto de los lesionados evolucionan favorablemente según fuentes del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

La institución hospitalaria dispone de los recursos humanos y materiales para brindar atención a todos los accidentados. (Fotos: Arelys García Acosta/Escambray)

Cuatro fallecidos y 16 lesionados, entre ellos dos reportados de graves, es el saldo del accidente ocurrido alrededor de las 11 de la noche de este jueves en las proximidades del kilómetro 336 en el tramo de la autopista nacional de Sancti Spíritus.

Según la doctora Malena Morera Campos, coordinadora de las terapias y urgencias en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, el suceso ocurrió cuando un ómnibus de la marca Diana se trasladaba de La Habana hacia las provincias orientales.

Las cuatro personas fallecieron en el instante de ocurrir el incidente y ya han sido identificadas como Edilberto Aldana García, 23 años, de Vertientes, Camagüey; Conrado Peña López, 58 años, de Santiago de Cuba; Niurka de la Caridad Argelí Ladisté, 56 años, de Santiago de Cuba, y Ualter Chávez Galán, 30 años, de Cauto, Granma.

Los dos pacientes en estado grave, no identificados aún, fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas: uno de ellos sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, o sea, un estallamiento del hueso frontal, y el segundo un hemotórax derecho y una laceración hepática, detalló Morera Campos.

Entre los accidentados figura un niño de cinco años de edad, sin ningún tipo de lesión grave, quien permanece ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, aseguró la también especialista de segundo grado en Terapia Intensiva.

Doctora Malena Morera Campos, coordinadora de las terapias y urgencias en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos.

El resto de los lesionados en el Camilo Cienfuegos evoluciona favorablemente y se mantienen bajo observación para evaluar su estado de salud. Hasta el momento, los ultrasonidos evolutivos y otros procederes practicados, no revelan ninguna complicación, añadió.

Malena Morera manifestó, además, que el Camilo Cienfuegos dispone de los recursos humanos y materiales para la asistencia sanitaria a todos estos pacientes. Ello incluye las donaciones de sangre.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia intercambiaron con los lesionados del accidente. ( Foto: Deivy Pérez/ Facebook)

En la mañana de este viernes, la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en la provincia, Deivy Pérez Martín, y el gobernador del Gobierno Provincial, Alexis Lorente Jiménez, acudieron a la referida institución sanitaria para conocer el estado actual de los pacientes y la garantía de recursos para su atención.

Pérez Martín expuso que una vez que egresen los pacientes, la provincia realizará las coordinaciones para el retorno de estos a sus respectivos territorios: Granma, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, La Habana, entre otros.