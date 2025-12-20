Lucha contra las arbovirosis en Cuba aporta mejores saldos

Los síndromes febriles inespecíficos han disminuido considerablemente y de igual forma ha disminuido el grupo de pacientes graves y críticos en cada uno de las regiones, sostienen autoridades sanitarias de la isla

Autoridades del Ministerio de Salud Pública ofrecieron detalles de la situación higiénico-epidemiológica en el país. (Foto: PL)

Cuba tiene hoy una situación higiénico-epidemiológica favorable en el combate contra las arbovirosis, tras una disminución en la última semana del 21 por ciento de los casos febriles reportados.

En conferencia de prensa en La Habana, la viceministra de Salud Pública (Minsap) Carilda Peña apuntó asimismo que en el territorio nacional hay un descenso importante en la aparición de los casos graves y críticos.

Desde las últimas siete a 10 semanas, acotó Peña, el país caribeño experimenta una disminución de los casos de síndrome febril inespecífico, signo que caracteriza a las arbovirosis o virus transmitidos por artrópodos.

Cuba, agregó, atraviesa una situación epidemiológica interesante, pues la circulación del dengue tiene un comportamiento endémico y en determinados periodos del año factores como temperatura, humedad y la posición geográfica del país, que caracterizan el clima, propician que el principal vector transmisor de esa enfermedad, el mosquito Aedes aegypti, tenga un incremento y en consecuencia aumenten los casos del padecimiento.

En ese sentido, la doctora resaltó la disminución de los índices de infestación del mosquito en el país, por debajo del 50 por ciento, tras un grupo de acciones de lucha antivectorial realizadas nacionalmente con el concurso de la población y otros actores sociales, para controlar el mosquito transmisor y disminuir así el número de casos.

De acuerdo con Peña, la nación antillana presenta un descenso en la reciente semana del 12,3 por ciento de los casos diagnosticados de chikungunya, mientras los casos de dengue oscilan entre 14 y 15 por ciento.

Por el momento, la isla registra 55 muertos debido a dichas arbovirosis, de ellos 37 decesos ocasionados por el chikungunya y 18 producto del dengue, y la mayoría de los fallecidos son personas menores de 18 años de edad.

Recordó la funcionaria que alrededor del mes de julio, en la occidental provincia de Matanzas, en el Consejo Popular España Republicana, del municipio Perico, se introdujo el virus de chikungunya, que actualmente circula en más de 119 países del mundo, incluyendo un número importante de naciones de la región.

Añadió que con un riesgo elevado para la presencia de esta enfermedad, hubo una introducción a partir de la cual ocurrió un incremento en el número de casos en otras regiones del país, de alguna manera relacionados con los elevados índices de presencia del vector y en un momento del año durante el cual es mayor la circulación de los cubanos por el periodo vacacional de julio y agosto.

Teniendo una población que nunca se había enfrentado a una situación de este tipo, se produjo una transmisión local que luego se extendió a otras provincias del país en un primer momento, y hasta ahora han sido afectadas todas las provincias cubanas y más del 90 por ciento de los territorios han tenido durante el periodo el diagnóstico de casos de chikungunya, explicó.

La doctora Ailuj Casanova, directora general de Atención Médica del Minsap, aseveró que actualmente Cuba va hacia la estabilidad en la lucha contra el chikungunya.

“Los síndromes febriles inespecíficos han disminuido considerablemente y de igual forma ha disminuido el grupo de pacientes graves y críticos en cada uno de las regiones”, dijo la galena, al resaltar las medidas asistenciales aplicadas desde la atención primaria de salud para enfrentar la situación epidemiológica.

Destacó también la cobertura médica alcanzada y las pesquisas realizadas por estudiantes de Ciencias Médicas, así como la organización de los servicios hospitalarios, con más de cuatro mil camas dedicadas a pacientes con síndrome febril inespecífico y 800 camas en unidades de cuidados intensivos para graves y críticos.