Implementan medidas para interrumpir transmisión de hepatitis en municipios de Matanzas

Aunque no se trata de un brote de gran magnitud, las acciones conjuntas entre el sector de la Salud y otros organismos permitirán cortar la transmisión

Autoridades sanitarias de la provincia matancera alertaron sobre la presencia de casos aislados de hepatitis en la mayoría de los municipios, y de brotes localizados en los poblados de Pálpite y Cidra y los barrios de Versalles, en Matanzas, y La Marina, en el municipio de Cárdenas.

La situación más preocupante se concentra en la barriada de Versalles, según informó el doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, existen 18 casos en zonas comprendidas desde la farmacia de Plácido hasta el río Yumurí, el reparto Americano, por la Cumbre y áreas cercanas a la escuela Ernest Thaelman.

El especialista señaló que, aunque no se trata de un brote de gran magnitud, las acciones conjuntas entre el sector de la Salud y otros organismos permitirán cortar la transmisión.

En contraste, los brotes detectados en Pálpite y Cidra están próximos a cerrarse, ya que no reportan nuevos casos desde hace aproximadamente un mes. En La Marina, en Cárdenas, contabilizan siete casos.

Higiene personal y colectiva, clave para prevenir la Hepatitis A

Las autoridades explicaron que la hepatitis se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. El período de contagio abarca desde siete días antes de la aparición de los síntomas hasta 15 días después de iniciados.

Ante este escenario, insisten en extremar las medidas higiénico-sanitarias, entre ellas una adecuada recogida de desechos sólidos y hervir y clorar el agua de consumo. Los médicos recomiendan proteger a los alimentos y aislar a los pacientes en sus viviendas, con utensilios de uso exclusivo.

El Ministerio de Salud Pública considera brote la presencia de dos o más casos en una misma área. En esos contextos, se implementan acciones intensivas para interrumpir la cadena de transmisión y actuar sobre los factores de riesgo.

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la fatiga, coloración amarillenta de la piel y los ojos, náuseas, dolor abdominal y orina oscura, aunque puede presentarse sin síntomas. Su gravedad varía desde formas leves hasta complicaciones como cirrosis o cáncer hepático. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre y estudios de imagen.