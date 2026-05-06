Cuba registra declive con la entrada de turistas, según la ONEI

Hasta el mes de marzo de 2026 se recibieron 448 857 viajeros, que representan el 59 por ciento respecto a igual período del 2025

Las autoridades turísticas de Cuba realizan un fuerte trabajo para la recuperación de este importante sector económico pese a los problemas económicos. (Foto: PL)

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba reportó hoy un declive en sus registros relacionados con la entrada de turistas a la isla, sobre todo a partir del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

Voceros del Ministerio de Turismo (Mintur) oportunamente comentaron que se trata de un recorte debido a las presiones de Washington contra La Habana, principalmente en el aspecto del combustible que afecta a las aerolíneas que enlazan a este país.

ONEI explicó en su cuenta en Facebook, que hasta el mes de marzo de 2026 se recibieron 448 mil 857 viajeros, que representan el 59 por ciento respecto a igual período del 2025, lo que equivale a 312 mil 375 viajeros menos.

Indican que se atendieron 298 mil 57 visitantes internacionales hasta marzo, que representa el 52 por ciento, es decir 275 mil 306 visitantes internacionales menos que en el mismo período del año anterior.

La gráfica de la ONEI referente a lo que va de este año refleja que el principal emisor de viajeros a Cuba, Canadá, trajo 124 mil 794 visitantes, seguido de la Comunidad cubana en el exterior (34 mil 233) y la Federación Rusa (29 mil 917).

Esa relación, en orden, señala a Estados Unidos (17 mil 34), Argentina (12 mil 212), México (nueve mil 520), Francia (seis mil 725), China (seis mil 531), España (cinco mil 851), Italia (cinco mil 271), y otras procedencias (54 mil 969).

Las autoridades turísticas de Cuba realizan un fuerte trabajo para la recuperación de este importante sector económico pese a los problemas económicos, de ahí la realización de manera virtual de la 44 Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) del 7 al 9 de mayo.