Luisvany Meneses asume como nuevo director de los Gallos

El mánager designado acumula experiencia como entrenador y al frente de equipos de distintas categorías

Luisvany Meneses, nuevo timonel de los Gallos.

Luisvany Meneses Hernández fue designado hoy nuevo director del equipo de Sancti Spíritus en la 64 Serie Nacional.

Asi lo confirmó Pavel Reyes, comisionado provincial de Béisbol en funciones, quien explicó a Escambray que la decisión fue adoptada de conjunto con la Dirección de Deportes en el territorio, tras evaluarse varias propuestas.

Luisvany ha dirigido equipos espirituanos de las categorías inferiores y atesora como mejores resultados nacionales medalla de plata y bronce con el equipo Juvenil, bronce con el Sub-15, y oro y plata con el 11-12.

También ha formado parte de colectivos de dirección de equipos Cuba en diferentes eventos internacionales, como el Panamericano Sub-15 y el Juvenil, Criollitos de Venezuela y un torneo por invitación en China Taipei.

Meneses asume la dirección tras los sucesos ocurridos el pasado 27 de septiembre en el estadio José Antonio Huelga, que derivaron en una sanción para el anterior director, Eriel Sánchez León, quien renunció definitivamente al béisbol.