Palestina reclamó sanciones internacionales contra colonos israelíes

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó en un comunicado una incursión ayer de extremistas judíos contra el poblado de Huwara y denunció que contó con el respaldo y la protección de los militares de ese país

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Palestina acusó hoy a Israel de practicar terrorismo de Estado y reclamó al mundo sanciones contra los colonos que ejecutan sistemáticos ataques contra la población de la ocupada Cisjordania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó en un comunicado una incursión ayer de extremistas judíos contra el poblado de Huwara y denunció que contó con el respaldo y la protección de los militares de ese país.

El ataque provocó heridas a nueve palestinos, e incluyó el asalto al edificio municipal y a varias casas, la destrucción de vehículos, así como el robo de propiedades y ovejas, señaló.

La Cancillería afirmó que la operación forma parte de “una política oficial israelí basada en dar rienda suelta a las bandas de colonos para que practiquen el terrorismo organizado contra nuestro pueblo”.

El objetivo es imponer el miedo y la intimidación con el fin de desplazar por la fuerza a los palestinos de sus tierras, aseguró.

La cartera criticó “la limpieza étnica y el control colonial sobre la tierra palestina ocupada” y responsabilizó al gobierno de Benjamín Netanyahu por la continuación y la escalada de esos crímenes.

Ante esa situación, llamó a la comunidad internacional a activar sanciones como herramienta para acabar con la impunidad y alcanzar la justicia. Entre las medidas citó “un boicot total al sistema colonial y a todas las instituciones, asociaciones y empresas que se relacionan con él”.

Este sábado, Nabil Abu Rudeina, portavoz oficial de la Presidencia palestina, denunció también la escalada de violencia de los extremistas judíos en la Ribera Occidental.

Advirtió que tal ofensiva amenaza con frustrar cualquier esfuerzo internacional que busque lograr la estabilidad en la región.

Abu Rudeina responsabilizó a las autoridades israelíes de las graves repercusiones de estos ataques, que calificó de terroristas.

Al respecto, acusó al Ejército de ese país de proteger y apoyar las agresiones de los colonos en Cisjordania como parte de una “política sistemática destinada a imponer un hecho consumado y afianzar la ocupación”.

Según la Oficina Central de Estadística palestina, más de 778 mil judíos viven en más de 150 colonias en Cisjordania, incluidos más de 333 mil que viven en Jerusalén Este, pese al rechazo global a esa política expansionista.