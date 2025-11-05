No se reportan lesionados en descarrilamiento del tren Sancti Spíritus-Habana (+fotos)

El tren número 32 procedente de La Habana con destino a Sancti Spíritus sufrió un descarrilamiento en uno de sus coches. Ya se trabaja para que el Espirituano pueda continuar viaje hasta la villa del Yayabo

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Placetas . (Fotos: Facebook)

La dirección de Ferrocarriles en la provincia informa que sobre las 7:30 a.m. de este miércoles el tren número 32, procedente de La Habana con destino a Sancti Spíritus, sufrió un descarrilamiento en uno de los cuatro coches con que circulaba.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Placetas y no se reportan lesionados.

Mirtha García Jiménez, directora adjunta de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia explicó que en estos momentos se traslada hasta el lugar del accidente para evaluar cualquier situación.

De igual forma, aclaró que ya se trabaja en la solución del descarrilamiento para devolver el buen estado de la vía, con vistas a que el Espirituano, como se le conoce a este medio de transporte ferroviario, pueda continuar viaje hasta la ciudad del Yayabo.