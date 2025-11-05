No se reportan lesionados en descarrilamiento del tren Sancti Spíritus-Habana (+fotos)

El tren número 32 procedente de La Habana con destino a Sancti Spíritus sufrió un descarrilamiento en uno de sus coches. Ya se trabaja para que el Espirituano pueda continuar viaje hasta la villa del Yayabo

Rosa Blanco Martínez

5 noviembre, 2025 - 11:09am

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Placetas . (Fotos: Facebook)

La dirección de Ferrocarriles en la provincia informa que sobre las 7:30 a.m. de este miércoles el tren número 32, procedente de La Habana con destino a Sancti Spíritus, sufrió un descarrilamiento en uno de los cuatro coches con que circulaba.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Placetas y no se reportan lesionados.

Mirtha García Jiménez, directora adjunta de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia explicó que en estos momentos se traslada hasta el lugar del accidente para evaluar cualquier situación.

De igual forma, aclaró que ya se trabaja en la solución del descarrilamiento para devolver el buen estado de la vía, con vistas a que el Espirituano, como se le conoce a este medio de transporte ferroviario, pueda continuar viaje hasta la ciudad del Yayabo.

RELACIONADO CON:

Rosa Blanco Martínez

Texto de Rosa Blanco Martínez

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025