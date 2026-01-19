Aumenta el número de fallecidos en choque de dos trenes de alta velocidad en España

Dos trenes de alta velocidad se salieron de los rieles la noche de este domingo, dejando al menos 39 personas muertas y más de 100 heridos

Numerosos efectivos de los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del siniestro para rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos. (Foto: Internet)

El número de víctimas mortales tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España el pasado domingo ha ascendido a 39, según la Guardia Civil y el Ministerio de Transportes.

La tragedia también dejó más de 150 heridos: 5 muy graves, 24 graves y 123 de diversa consideración.

El accidente se produjo en el área de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, a las 19:45 hora local, cuando el tren Iryo, que iba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento del tren Alvia, de Renfe, que iba de Madrid a Huelva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el siniestro como «raro y difícil de explicar», dado que el tren Iryo que provocó el choque apenas tenía 4 años y la vía donde ocurrió está «completamente renovada» desde mayo, con una inversión de 700 millones de euros.

Ante ello, habló de «mala suerte» por el choque de dos trenes que circulaban casi «en paralelo» cuando se produjo el accidente y se mostró seguro de que, de no ser así, no habría víctimas mortales.

Los expertos «están muy extrañados»

«La cabecera del tren Alvia ha impactado con uno o varios de esos coches del Iryo que se había cruzado en su vía y ha resultado despedido hacia un terraplén y es donde ha habido la mayor parte de las víctimas», sostuvo Puente. «No se puede especular si es por el material rodante o por las vías», aseveró.

«Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido», agregó.