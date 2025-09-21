Opera con normalidad termoeléctrica Renté tras incendio en planta fuel

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este domingo en la Central Eléctrica Fuel Oil, también situada en el área, pero perteneciente a otro sistema de generación

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la CTE Renté, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el siniestro no provocó afectaciones a la termoeléctrica santiaguera.

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales, Renté, ubicada en Santiago de Cuba, mantiene operaciones normales y estables tras el incendio ocurrido en horas de la madrugada de este domingo en la Central Eléctrica Fuel Oil, también situada en el área, pero perteneciente a otro sistema de generación.

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la CTE Renté, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el siniestro no provocó afectaciones a la termoeléctrica santiaguera, ni comprometió su funcionamiento.

Estamos operando con los tres bloques de generación: el 3 y el 6 aportan 50 megawatt, cada uno, y el 5 —que sincronizó en la madrugada— está subiendo cargas y debe generar 60 megawatt.

La Planta está operando de forma estable y el evento ocurrido en la Central Eléctrica Fuel-Oil no interfiere en el funcionamiento de la Termoeléctrica, enfatizó.

El incendio, que fue controlado por los bomberos sin que se reportaran lesionados ni pérdidas humanas, tuvo lugar en instalaciones de generación de fuel oil independientes del sistema termoeléctrico principal de Renté, y las causas del incidente se investigan.

La rápida respuesta de las fuerzas especializadas y la coordinación con los sistemas de seguridad de ambas plantas y de otros organismos del territorio permitieron evitar la propagación del fuego y garantizar la generación eléctrica en la región oriental del país.