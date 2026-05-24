Controlado incendio en el Hospital Manuel Fajardo

Un incendio en el hospital Comandante Manuel Fajardo fue controlado en la pasada noche por los bomberos de La Habana.
Las llamas se generaron en un local en desuso, sin poner en riesgo la vida de pacientes ni personal del centro, sin embargo, se procedió a la evacuación de varias personas, como medida preventiva.
Las principales autoridades de la capital acudieron al lugar.
Las causas que provocaron el siniestro se investigan por los especialistas pertinentes.
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