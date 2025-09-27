Operativo en Sancti Spíritus aplica 190 multas y cierra 15 establecimientos

Ilustración: Osval

Un despliegue de inspectores en Sancti Spíritus contra la corrupción y delitos económicos ejecutó más de 800 inspecciones que derivaron en unas 190 multas, cierres de establecimientos, ventas forzosas y decomisos de productos.

Entre las indisciplinas figuran las violaciones de precios contempladas en el Decreto 30, mientras que por el 91 fueron controlados trabajadores por cuenta propia en las pequeñas industrias con un monto aproximado al millón de pesos.

Los productos más intervenidos en venta forzosa fueron aceite, arroz, detergente, salchichas y leche en polvo.

Las denuncias abarcaron pan con bajo peso, comercio ilegal de productos agrícolas, leche en mal estado, violaciones de precios y uso incorrecto de las pasarelas de pago.

Las principales irregularidades detectadas consistieron en pizarras ilegales y precios abusivos.

Los inspectores notificaron a la policía y demás autoridades para que adopten las medidas pertinentes en aras de fortalecer la supervisión en la provincia de Sancti Spíritus.