Ministerio del Transporte define nuevas medidas ante déficit de combustible

Entre las medidas generales está priorizar las transportaciones de cargas esenciales para la vida de la nación y atender de manera diferenciada las necesidades de transportación de pasajeros vinculadas a la salud y la educación

La cartera impulsa acciones para contrarrestar las consecuencias del genocida bloqueo del Gobierno de Estados de Unidos. (Foto: PL)

El Ministerio de Transporte de Cuba informó este vienes sobre un nuevo grupo de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para enfrentar el escenario de desabastecimiento agudo de combustibles en el país caribeño.

La cartera impulsa acciones para contrarrestar las consecuencias del genocida bloqueo del Gobierno de Estados de Unidos, agudizado en la actualidad mediante un criminal cerco energético que golpea duro a la isla.

El ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo en conferencia de prensa en la sede ministerial que desde inicios de año los principales operadores de transporte se vieron obligados a realizar ajustes en los servicios públicos que ya venían afectados, debido a la falta de combustibles y lubricantes, lo cual impacta en la vida de la población.

Las direcciones de trabajo se concentran en la atención a las necesidades sociales básicas de la población.

Para ello se busca consolidar la independencia financiera, transformar la matriz energética del transporte con la ciencia y la innovación como herramientas, unido al intercambio permanente con el pueblo para concentrar los limitados recursos en lo más urgente y prioritario.

Entre las medidas generales está priorizar las transportaciones de cargas esenciales para la vida de la nación, entre ellas los combustibles, alimentos, medicamentos, exportaciones, materias primas diversas, entre otros.

Asimismo, atender de manera diferenciada las necesidades de transportación de pasajeros vinculadas a la salud y la educación, entre otras, a partir de realizar nuevos ajustes al transporte público de manera general.

También, impulsar diferentes proyectos, financiados con los Fondos para el Sostenimiento y el Desarrollo del Transporte Público del país, para recuperar y modernizar diferentes medios de transporte y el cambio de la matriz energética.

Igualmente, la búsqueda de proveedores alternativos de combustibles, con los recursos propios de los operadores y del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público en divisas, para garantizar la continuidad de los servicios básicos y su gradual recuperación.

Un grupo de acciones están referidas a los principales servicios para transportaciones internacionales, como el aseguramiento de la operación en los aeropuertos, con los requerimientos de las aerolíneas que se mantienen operando con Cuba, así como la seguridad de la navegación en el espacio aéreo nacional.

Además, garantizar la descarga de los buques que arriben al país y la extracción de mercancías de puertos y almacenes.

En lo que respecta al transporte interprovincial se hacen coordinaciones para respaldar los viajes vendidos y aplicar nuevas medidas para las salidas que no se han comercializado, y se mantienen los enlaces aéreos nacionales mientras las condiciones lo permitan.

Asimismo, el servicio marítimo entre Nueva Gerona y Batabanó con la frecuencia actual, dos veces a la semana hasta el 16 de junio, y ajustarlo a una frecuencia semanal los sábados, a partir del 20 de junio.

Se busca mantener la programación de salidas actuales de Ómnibus Nacionales con las capacidades comercializadas y ajustar las salidas programadas a partir del 18 de junio a tres salidas semanales entre La Habana y las cabeceras provinciales.

Se mantienen los servicios interprovinciales de Medibus para el traslado de pacientes a las instalaciones de salud en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y los traslados de estudiantes de las escuelas especiales y otros centros internos del sistema de educación hasta la conclusión del curso escolar.

Continúan los traslados de pacientes hemodializados y otros servicios priorizados de salud y se acelera la puesta en servicio de 200 autos eléctricos para ese propósito, entre otras medidas.