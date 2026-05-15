Ratifica México deseo de que EEUU y Cuba lleguen a un acuerdo

Ante una pregunta acerca de si consideraría que ya está próximo el final del distanciamiento entre La Habana y Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “ojalá, porque una salida violenta no es bueno para ningún pueblo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su deseo de que Cuba y Estados Unidos lleguen a un acuerdo, reconociendo la soberanía del pueblo de la nación caribeña.

“Ojalá se llegue a un entendimiento, un acuerdo, reconociendo la soberanía del pueblo cubano”, aseveró en respuesta a una pregunta sobre la visita a la isla de una delegación norteamericana encabezada por el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe.

Ante otra pregunta acerca de si consideraría que ya está próximo el final del distanciamiento entre Cuba y Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo afirmó que “ojalá, porque una salida violenta no es bueno para ningún pueblo”.

El Gobierno de la isla informó ayer sobre un encuentro sostenido en La Habana entre la delegación norteamericana y representantes del Ministerio del Interior del país caribeño, a partir de una solicitud presentada por Washington.

“Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, apuntó el texto.

Agregó que se evidenció que tampoco existen “razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

Hace cuatro días, la presidenta de México anunció la salida de otro barco con ayuda material hacia la mayor de las Antillas, en medio del reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Estados Unidos a la nación caribeña.

En esa ocasión, la mandataria reafirmó que su país cree en la autodeterminación de los pueblos.

“Nunca hemos estado de acuerdo –desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo- con el bloqueo a Cuba. Entonces, nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, declaró la dignataria.

Hace más de seis décadas, Estados Unidos impone a la isla un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump, que derivó en un cerco energético.

Ante esta situación, en México surgieron iniciativas en respaldo a la mayor de las Antillas, tanto desde el Gobierno –que envió cargamentos de ayuda-, como desde el Legislativo, las administraciones locales, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos.

El 1 de mayo el republicano anunció más medidas coercitivas contra Cuba, declaró su intención de tomar el control de la nación antillana “casi de inmediato” y dijo que, tras la guerra en Irán, tal vez envíe el portaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa.

Las amenazas de Trump desataron el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos del mundo.