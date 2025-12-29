Preguntas y respuestas sobre el mercado cambiario en Cuba

Falta de comprensión, tergiversaciones y dudas legítimas han surgido en las redes digitales y espacios públicos con la implantación del mercado cambiario de divisas. Buscando respuesta a algunas de esas inquietudes dialogamos nuevamente con el director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, Ian Pedro Carbonell Karel

La coexistencia temporal de tres tasas de cambio responde a la necesidad de proteger bienes y servicios esenciales, estimular la generación de divisas, y ordenar los flujos cambiarios. (Foto: Ricardo López Hevia)

Varias jornadas han pasado desde que se anunciaron las nuevas transformaciones del mercado cambiario y, en la vox populi de la Isla, confluyen opiniones diversas, cuestionamientos legítimos que generan en determinados casos ciertas dudas. Es lógico que así suceda con un proceso tan complejo y retador que tiene una perspectiva, como se ha informado, de gradualidad y progresión en el tiempo.

El comienzo de su implementación ha sido solo el punto de partida de un objetivo mayor que persigue, en el umbral más importante, transitar en un futuro hacia la unificación de los tipos de cambio oficiales.

Nunca se dijo que sería sencillo el camino ni que, de un día para otro, se resolverían todos los asuntos pendientes para erradicar, por ejemplo, al mercado ilegal de divisas. Todo lo contrario, las nuevas medidas han llegado para ir organizando de forma escalonada los flujos de divisas del país, hacer expedito un mercado oficial, transparente y legal que permita la realización de las operaciones cambiarias.

Aun así, este paso ha generado distintos criterios en las redes digitales y espacios públicos, además de ser tergiversadas algunas cuestiones de su implementación. Buscando respuesta a esas inquietudes frecuentes de la población sobre el mercado cambiario recurrimos de nuevo a la opinión de Ian Pedro Carbonell Karel, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba.

A muchas de las preguntas sobre el tapete en nuestro día a día accedió a responder el también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el camino de disipar dudas en los temas más abordados.

–¿Por qué son necesarias hoy tres tasas de cambio en el país?

–Lo son porque la política cambiaria trazada se basa, justamente, en la gradualidad. La coexistencia temporal de tres tasas de cambio responde a la necesidad de proteger bienes y servicios esenciales, y a la vez, estimular la generación de divisas, así como ordenar los flujos cambiarios.

Además, el mecanismo cambiario implementado está en sintonía con el objetivo último de la política cambiaria, que es la unificación de las tasas de cambio.

–¿Por qué manejar el concepto de tasa flotante para el segmento iii?

–Lo utilizamos porque la tasa de cambio se mueve en función de las condiciones del mercado y del entorno económico, y no permanece fija. A diferencia del régimen cambiario que teníamos hasta hace poco, en este caso no existe un nivel fijo de tasa de cambio.

Esta última se ajusta según la disponibilidad de divisas, la demanda real y otros factores económicos, lo que permite que refleje de manera más cercana la realidad de la economía.

El mecanismo permite que la tasa se ajuste de manera flexible ante cambios en el entorno macroeconómico, reduciendo distorsiones y alejando la formación del tipo de cambio de espacios informales y especulativos.

–¿Dónde radica el beneficio de la nueva tasa para la población y por qué se cuestiona su monto?

–El principal beneficio de la nueva tasa es que, como se ha explicado, se forma a partir de transacciones reales de compra y venta de divisas por moneda nacional, y no sobre la base de intenciones o referencias informales.

A diferencia de la alternativa informal, esta tasa tiene un fundamento económico real, lo que reduce la especulación.

Como resultado, la tasa es menos volátil, lo cual favorece tanto a las formas de gestión no estatal como a los consumidores, al permitir una formación de precios con mayor estabilidad y decisiones de consumo más racionales.

Además, en la medida en que el mercado se consolide, las personas naturales y las formas de gestión no estatal podrán canalizar la totalidad de sus necesidades de divisas y moneda nacional a través del sistema financiero, lo que aporta mayor seguridad, reduce riesgos de estafas y protege mejor a los consumidores.

–¿Cómo se forma hoy la tasa de cambio del segmento iii?

–Su formación es a partir de las operaciones reales de compra y venta de divisas que se realizan en el mercado oficial, considerando la disponibilidad de divisas, la demanda efectiva y otros indicadores macroeconómicos relevantes.

Este proceso está respaldado por análisis técnicos especializados y se ajusta de manera periódica.

–¿Cómo influyen estas transformaciones en la mitigación de la inflación?

–Las transformaciones cambiarias contribuyen a crear condiciones favorables, pero la reducción sostenida de la inflación depende de un conjunto más amplio de factores macroeconómicos.

Entre los más importantes están la contención de la emisión monetaria, el incremento de la oferta de bienes y servicios en moneda nacional y la reducción gradual de la dolarización interna, que hoy introduce presiones adicionales sobre los precios.

En la medida en que el mercado cambiario oficial se consolide, se corrigen expectativas y se reducen distorsiones, también se facilita la eficacia de estas políticas. Sin embargo, la inflación solo puede bajar de forma duradera cuando todas estas acciones actúan de manera coherente y simultánea.

–En relación con las remesas, ¿dónde radican los incentivos para quienes las reciben?

–El estímulo principal está en que, al canalizar las remesas a través del sistema financiero resulta más económico, seguro y transparente que utilizar mecanismos informales.

Los canales oficiales reducen costos asociados a intermediaciones no reguladas, eliminan riesgos innecesarios y garantizan que los recursos lleguen de forma íntegra a sus beneficiarios.

Asimismo, el uso del sistema financiero fortalece la protección al consumidor, amplía las posibilidades de uso de esos fondos dentro del país y contribuye a la consolidación del mercado cambiario.

–En el caso de colaboradores y cooperantes internacionales, ¿qué tasa se aplica al cambio de sus ingresos?

–Los ingresos de colaboradores y cooperantes internacionales se cambian a la tasa oficial del segmento iii vigente en la jornada.

–¿Los saldos en cuentas MLC se pueden cambiar en el mercado? ¿Qué tasa aplica?

–Los saldos de estas cuentas pueden ser cambiados por pesos cubanos, usando incluso las pasarelas de pago Transfermóvil o EnZona. Esta operación no tiene margen comercial, por lo que la tasa que se aplica coincide con la publicada por el Banco Central de Cuba.

–¿Cómo debe interpretarse hacia el futuro la gradualidad de este proceso?

–Ella implica que las transformaciones cambiarias se implementan de forma progresiva y ordenada, con el objetivo de limitar impactos inflacionarios y evitar ajustes bruscos que afecten a la población.

Al mismo tiempo, permite que los distintos agentes económicos dispongan del tiempo necesario para adaptarse a las nuevas circunstancias, ajustar sus costos, precios y decisiones de inversión.

Esta gradualidad también está vinculada a la generación paulatina de incentivos y mecanismos que contribuyan a reactivar la economía, de manera sostenible y compatible con las condiciones reales del país.