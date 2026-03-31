Banco Central de Cuba introduce nuevos billetes de 2 000 y 5 000 pesos

A partir del miércoles 1ro de abril del 2026, comenzarán a circular en La Habana los primeros billetes de 5 mil pesos cubanos y de forma gradual se irán llevando a todo el país

Cubadebate

31 marzo, 2026 - 11:24am

Foto: Banco Central de Cuba.

El Banco Central de Cuba informa a la población que a partir de la actualización del cono monetario del país, se están introduciendo dos nuevas denominaciones (2 mil y 5 mil pesos cubanos) y se continua estudiando la estructura que debe tener este cono en las circunstancias actuales.

A partir del miércoles 1ro de abril del 2026, comenzarán a circular en La Habana los primeros billetes de 5 mil pesos cubanos y de forma gradual se irán llevando a todo el país; de igual forma sucederá con el billete de 2 mil pesos cubanos, lo cual se informará oportunamente.

La emisión de los nuevos billetes tiene como objetivo facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo, facilitando reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación por la que atraviesa del país.

La nueva familia del billete cubano cambia su diseño tradicional, e incorpora el uso del cien por ciento de su área y nuevos elementos de seguridad. Por primera vez en la historia de la numismática nacional, estos dos nuevos billetes incorporarán las imágenes de patriotas cubanas. En el caso del billete de 2 mil CUP, la Madre de la Patria, Mariana Grajales Cuello y en el de 5 mil CUP, la Heroína de la Sierra Maestra, Celia Sánchez Manduley.

Ambos billetes, muestran las siguientes características:

– El papel que se utiliza en la confección, es especial de seguridad para billetes de banco, con características acordes a los estándares internacionales, respetando su dimensión de 150 por 70 milímetros.

– Los colores predominantes en el billete de 2 mil pesos son el violeta y el rosa; para el caso de el de 5 mil es el azul.

– Se incluye una marca de agua con la imagen de la patriota, acompañada de electrotipo con la denominación del billete.

– Integrado al papel en sentido vertical en la parte derecha del billete, se ubicará un hilo de seguridad con efecto de movimiento donde se observarán; por el anverso, las siglas BCC y el número de la denominación.

– Tanto en el anverso como en el reverso, aparecerá como elemento novedoso y de seguridad la flor nacional de Cuba; “La Mariposa”, la cual tendrá efecto de movimiento arcoíris al variar el ángulo de observación.

– En la parte central del anverso se localizará la imagen de la patriota. La misma contará con impresión a alto relieve.

– En la parte superior izquierda se ubicará la leyenda Banco Central de Cuba. En el extremo inferior derecho aparecerá el logo del Banco y la denominación en letras; encima se mostrará un elemento de alto relieve confeccionado mediante estampado incoloro, que se puede visualizar y apreciar al tacto.

– En el extremo superior derecho, debajo de la denominación se ubicarán elementos de identificación del billete para personas débiles visuales.

– En el centro superior de los dos billetes aparecerá las siglas BCC, pertenecientes al Banco Central de Cuba y debajo la firma de la presidenta del Banco.

– En el reverso, en la parte central se muestra la frase REPÚBLICA DE CUBA. En el centro, la muestra de un conjunto memorial. En el caso del billete de 2 mil CUP, se refiere al monumento a la Madre de la Patria en el cementerio Santa Ifigenia y en el de 5 mil CUP el Memorial Celia Sánchez Manduley en el Parque Lenin.

–  Para ambos, en la parte inferior central se colocará la denominación en letras.

– En la parte superior izquierda, debajo de la denominación y en la inferior derecha, encima de la denominación, aparecerá la serie del billete, constituida por tres letras y un número de dos dígitos.

–  A su vez, en las áreas superior izquierda y derecha del billete, aparece la numeración del billete con 6 dígitos.

– En el extremo inferior izquierdo aparecerá el logotipo del Banco Central de Cuba y el año de fabricación del billete.

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