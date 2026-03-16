Cuba abierta a inversión de empresas de EEUU y de sus connacionales

Los ciudadanos cubanos que viven en el extranjeromincex, en lugares como Miami, podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país de origen, explicó el vice primer ministro Oscar Pérez Oliva

Pérez-Oliva afirmó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es quien obstaculiza estos esfuerzos del país. (Foto: ACN)

Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, así como con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes, aseguró este 16 de marzo el vice primer ministro Oscar Pérez Oliva.

Los ciudadanos cubanos que viven en el extranjeromincex, en lugares como Miami, podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país de origen, explicó el también titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) a NBC News, según trascendió en el perfil oficial de Facebook de la cartera.

Esto va más allá del ámbito comercial, añadió el vice primer ministro, también se aplica a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, sobre todo en infraestructura.

Pérez-Oliva afirmó que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es quien obstaculiza estos esfuerzos del país.

Sobre el tema -el viernes 13 de marzo- durante una comparecencia ante la prensa el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el Gobierno trabaja para ampliar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo económico y social del país.

De acuerdo con el mandatario, la cifra de cubanos residentes en el exterior o que prolongan su estancia en el país es creciente, y consideró como una responsabilidad gubernamental acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles un espacio de participación.

Tal participación, continuó, se concibe a partir de la disposición y de las posibilidades reales de esos ciudadanos para contribuir al desarrollo de la nación, al tiempo que resaltó que una parte importante de esa comunidad está formada por profesionales y técnicos graduados por el sistema educacional de la Revolución, que mantienen su arraigo e identidad con la cultura y la nación cubanas.