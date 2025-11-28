Premios a las obras más sobresalientes del Oscar Fernández Morera

Una veintena de piezas de diversas técnicas se muestran en la sala principal de la galería, ubicada en el bulevar yayabero

El Salón de arte contemporáneo Oscar Fernández Morera se expone en la sala principal de la Galería de igual nombre del evento. (Foto: Lisandra Gómez)

Aplazado por varias razones, finalmente, ya sesionó en Sancti Spíritus el Salón de arte contemporáneo Oscar Fernández Morera, el evento más importante rectorado por el Consejo Provincial de las artes plásticas.

En esta XXXVI edición, el jurado, integrado por reconocidos artistas del territorio, entregó el lauro a Vladimir Osés Torres por su díptico fotográfico Avistamiento.“Realmente reconozco a todas las personas que hicieron posible la realización de este espacio porque significa una proeza en los actuales tiempos. Igualmente, felicito a todos los artistas. Estoy sorprendido con el premio porque hay obras preciosas, que impactan a la vista. Siempre que se nos reconoce es un estímulo.

“Las fotografías forman parte de la serie Paisajes inconclusos que cerró en este octubre. Pero, que en enero de 2026 deberé compartir con los públicos algunas de las piezas de la segunda temporada de ese trabajo, el cual tiene como nombre Sancti Spíritus, peligro, no pase. Un tanto para provocar”.

Mientras que William Bonilla Palacios, creador que había estado distante de las galerías, se llevó a casa una de las menciones por su papel fabriano titulado Pensamiento lineal de la Serie Hemisferio Izquierdo.Igualmente, el jurado consideró que la linografía Sensación de Oriel Francisco Puig y la instalación Altar antropomorfo a la Virgen de la Caridad, del joven Lázaro Bonachea Jova merecieron mención.

Sorprendió la deprimida participación de 17 artistas con un total de 23 obras, cuando el Salón de arte contemporáneo Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus siempre convocaba a muchos más creadores. Significaba un premio el ser elegido para mostrar las piezas por la rigurosidad y calidad de las obras en concurso.