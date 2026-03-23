¿Cómo llega la prensa nacional a los espirituanos? (+fotos)

La Empresa de Correos de Sancti Spíritus busca alternativas para la distribución de los periódicos nacionales impresos, en medio de la escasez de combustible

Desde horas tempranas de cada martes se buscan alternativas para que la prensa nacional llegue a los municipios y las comunidades. (Fotos: Facebook)

La Empresa de Correos de Sancti Spíritus pone en práctica alternativas para la distribución de la prensa nacional en todos los municipios del territorio a partir de la decisión impostergable de la dirección del país de reducir su circulación una vez a la semana, debido a la escasez de combustible.

Según informó a Escambray Carlos Gotera González, director general de la entidad, los periódicos nacionales arriban a la provincia en la madrugada del martes e inmediatamente el centro de distribución define las cantidades previstas para cada localidad y a través de portadores privados del transporte público y los medibús se trasladan hacia los territorios.

“Los municipios de Cabaiguán y Jatibonico son favorecidos porque están ubicados en la ruta del medio de transporte que viene desde el Poligráfico de Villa Clara y continúa hasta Ciego de Ávila, al igual que la cabecera provincial, que asume la distribución hacia los puntos a través de triciclos eléctricos”, explicó Gotera González.

Los trabajadores de la entidad realizan ingentes esfuerzos para que la prensa llegue lo antes posible a cada suscriptor.

El directivo añadió que para el traslado de los ejemplares impresos hacia las comunidades se aplican las mismas alternativas, aunque reconoció que en las condiciones actuales resulta muy complejo hacerlos llegar en tiempo a lugares intrincados y de difícil acceso, fundamentalmente los de Yaguajay, Taguasco, Trinidad y Fomento.

Gotera González reconoció que en medio de las difíciles condiciones que se está distribuyendo la prensa pueden surgir dificultades; “no todo está perfecto, pero podemos asegurar que los trabajadores de la Empresa de Correos de Sancti Spíritus realizan una encomiable labor para que la prensa impresa llegue a los hogares de los suscriptores con la mayor agilidad posible”, aseveró.

En las condiciones actuales resulta muy complejo hacer llegar la prensa a lugares intrincados y de difícil acceso.

La provincia recibe cada martes 12 800 ejemplares de Granma, 4 800 de Juventud Rebelde e igual cifra de Trabajadores.