El colectivo del periódico de Sancti Spíritus reestructura su gestión de contenidos, tras la noticia de que se imprimirá nuevamente cuando las condiciones lo permitan. También en esta emisión VisionEs dará detalles sobre un proyecto que impulsa la energía limpia por comunidades intrincadas del país y lanzará su primera bola sobre el VI Clásico Mundial de Béisbol.
VisionEs
Escambray sigue en pie
El cambio en las rutinas productivas del periódico espirituano tras la suspensión de su tirada impresa y otros interesantes asuntos se incluyen en la agenda de VisionEs
