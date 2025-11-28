Presentan en Cuba libro acerca líder de la Revolución cubana Raúl Castro

Revolución, la obra más hermosa, libro que compendia declaraciones y discursos del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, fue presentado en La Habana reseña hoy el Ministerio del Interior de la isla (Minint).
El texto, divulgado en distintas redes sociales, refiere que la presentación se realizó en el espacio Trinchera de Ideas del Memorial de la Denuncia e incluye también entrevistas concedidas por Raúl Castro.
Resalta, además, que tiene gran valor como testimonio de la obra y el pensamiento revolucionario de Raúl, el cual servirá a la formación de las nuevas generaciones.
Asimismo, destaca la participación de la profesora titular e investigadora de la Oficina de Asuntos Históricos, Adelaida Beker, y oficiales y trabajadores civiles del Minint.
De acuerdo con la reseña, en la ocasión se leyeron fragmentos de Revolución, la obra más hermosa, publicado en dos tomos por la editorial Celia.
