Problemas logísticos motivan cancelación de Copa América de Béisbol

Reportes de prensa desde la sede aluden a inconvenientes en el financiamiento para hospedaje hotelero, logística e infraestructura básica

Los organizadores intentaron infructuosamente ubicarlo en 2026.

La Confederación Panamericana de Béisbol informó este sábado la cancelación de la Copa América de ese deporte, prevista del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

De acuerdo con la comunicación a las federaciones nacionales que iban a participar en el torneo, la causa de dicha decisión está asociada a inconvenientes de orden operativo y logístico en la organización panameña.

Reportes de prensa desde la sede aluden a inconvenientes en el financiamiento para hospedaje hotelero, logística e infraestructura básica.

Sobre la posibilidad de reprogramar la justa continental, varios medios explican que los organizadores intentaron infructuosamente ubicarlo en 2026, pero el calendario competitivo del próximo año está “comprometido y sin fechas para poder realizarlo”.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) lamentó en un post en la red social digital X la cancelación de una lid que “frustra aspiraciones competitivas respaldadas por erogaciones económicas y otros esfuerzos logísticos”.

En su mensaje la FCBS enfatiza además que “se deshace la posibilidad de que el continente viva un torneo importante”.

La Copa América de Béisbol pretendía reunir a los mejores 12 países en el ranking beisbolero de las Américas, excepto Estados Unidos, que desde el principio declinó asistir.

Inicialmente la sede de la fase preliminar sería compartida entre Panamá y Venezuela, pero hace unas semanas los organizadores reajustaron el proyecto y concentraron toda la competencia en el istmo debido a causas logísticas, según explicaron.

El torneo asignaría cuatro cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y cinco para los Panamericanos de Lima 2027.