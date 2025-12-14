Putin se desplaza por Moscú «de incógnito»; el Kremlin aclara cómo

Estos recorridos discretos le han permitido comprobar personalmente asuntos de la cotidianidad rusa

Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha comentado las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, quien afirmó que en ocasiones se desplaza por Moscú «en silencio» (‘de incógnito’), sin escolta visible.

«[Lo hace] como todos», declaró el vocero al periodista ruso Pável Zarubin, al aclarar qué significa que el mandatario viaja «en silencio». «Él conduce y le gusta hacerlo, sí», explicó.

Al ser preguntado si un conductor podría ver a Putin al volante, por ejemplo, en un semáforo en la capital rusa, el vocero señaló: «Verlo, difícilmente».

El martes, el mandatario ruso señaló que no siempre se desplaza por Moscú en un convoy oficial con sirenas para observar de primera mano lo que ocurre en las calles de la capital.

Según explicó, estos recorridos discretos le han permitido comprobar personalmente el creciente desorden generado por el sector de reparto a domicilio, un problema que —afirmó— preocupa tanto a los ciudadanos como a las autoridades locales en otras regiones del país.