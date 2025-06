¿Qué incluye la ley que arruinó la relación entre Trump y Musk?

Trump afirmó que no volvería a tener “una gran relación” con el magnate tras su salida del Gobierno la semana pasada y tras sus críticas contra su proyecto de ley de gasto

Musk y Trump hacen acusaciones mutuas. (Fotos: Internet)

Todo el mundo ha seguido con atención el desarrollo de la disputa pública que han protagonizado en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el magnate Elon Musk. Una de las causas que desató la riña son las numerosas críticas que el multimillonario vertió contra el proyecto de presupuesto promovido por el líder republicano, descrito como ‘un gran y hermoso proyecto de ley’ (‘One Big Beautiful Bill Act’), que acabó siendo aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso.

“Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Lo saben”, escribió el magnate en su perfil de X. La jornada siguiente, Musk instó a “matar” dicha legislación.

La propuesta legislativa incluye, entre otros gastos, partidas para la seguridad fronteriza y el Ejército, cuyas alzas han sido compensadas a partir de recortes en el seguro Medicaid, en cupones de alimentos y en créditos fiscales por concepto de energías renovables. Esto último afecta, en particular, a los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, y Musk trató sin éxito de revertirlo entre bambalinas.

En respuesta, Trump afirmó que no volvería a tener “una gran relación” con el magnate tras su salida del Gobierno la semana pasada y tras sus críticas contra su proyecto de ley de gasto. “Estoy muy decepcionado con Elon”, dijo. Según el presidente, el fundador de Tesla y SpaceX “conocía el funcionamiento interno” del documento mejor que nadie y lo criticó solo después de saber que habría recortes sobre los autos eléctricos.

“¡Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en la oscuridad de la noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”, denunció Musk en medio de la disputa que alcanzó su punto más álgido la noche del jueves. Asimismo, condenó en sus redes sociales la “ingratitud” del presidente estadounidense. “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara [de Representantes] y los republicanos estarían 51-49 en el Senado”, enfatizó. “Tanta ingratitud”, lamentó el magnate.

Aspectos principales de la ley

Entre otras cosas, la legislación busca, según la Casa Blanca, “la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos”.

“Esto significa 5 000 dólares adicionales al bolsillo de los estadounidenses, con una disminución porcentual de dos dígitos en sus impuestos”, explica.

ni impuestos sobre . Reserva el seguro médico Medicaid para los estadounidenses. “Expulsa a los inmigrantes indocumentados de las prestaciones de Medicaid financiadas por los contribuyentes. Este proyecto de ley elimina el despilfarro, el fraude y el abuso al eliminar las prestaciones de al menos 1,4 millones de inmigrantes indocumentados que están manipulando el sistema” .

. Pone fin a los cambios de sexo para menores financiados por los contribuyentes.

financiados por los contribuyentes. Comprende fortalecer la defensa del país , incluyendo más fondos para las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y para impulsar la construcción del sistema de defensa Cúpula de Oro.

, incluyendo más fondos para las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y para impulsar la construcción del sistema de defensa Cúpula de Oro. Ofrece la mayor reducción del déficit en casi 30 años, con 1,6 billones de dólares en ahorros obligatorios.

en casi 30 años, con 1,6 billones de dólares en ahorros obligatorios. Exige que los estadounidenses físicamente aptos trabajen. “Con 4,8 millones de adultos sanos que deciden no trabajar , el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ establece requisitos laborales y los apoya mientras encuentran dignidad a través del empleo”.

, el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ establece requisitos laborales y los apoya mientras encuentran dignidad a través del empleo”. Acaba con todos los subsidios “verdes” a las empresas de bienestar social, “detiene de inmediato el flujo de créditos a China y ahorra a los contribuyentes más de 500 000 millones de dólares anuales, además de revertir los requisitos para vehículos eléctricos que permiten a activistas climáticos radicales establecer estándares energéticos estadounidenses”.

establecer estándares energéticos estadounidenses”. Recompensa a las empresas que fabrican sus productos en Estados Unidos con impuestos más bajos.

con impuestos más bajos. Aumenta la extracción de minerales nacionales y hace que Estados Unidos sea “menos dependiente de adversarios extranjeros en el acceso a minerales críticos”.

y hace que Estados Unidos sea “menos dependiente de adversarios extranjeros en el acceso a minerales críticos”. Aumenta el crédito fiscal por hijo, establece Cuentas MAGA —acrónimo del lema de Trump ‘Make America Great Again’ (Hagamos que EE.UU. vuelva a ser grande)— para que los recién nacidos comiencen a ahorrar. También fortalece la licencia familiar, así como protege a los agricultores familiares.

Trump amenazó con “graves consecuencias” si Musk financia al partido opositor

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a Musk de ser “irrespetuoso con la oficina del presidente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que habría “muy graves consecuencias” si el magnate Elon Musk financia a candidatos demócratas para que compitan contra los republicanos que respaldaron el proyecto de legislación fiscal impulsado por su gabinete.

“Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias. Tendrá que pagar consecuencias muy graves si hace eso”, ha declarado en una entrevista telefónica con la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien se ha negado a compartir los detalles sobre esas eventuales repercusiones.

Trump también ha reiterado que no tiene intención de reparar su relación con Musk, después de la disputa pública que estalló esta semana. Al ser preguntado sobre si pensaba que su relación con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX había terminado, ha dicho que supone que sí.

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado a Musk de ser “irrespetuoso con la oficina del presidente”. “Creo que es muy malo porque es muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto al presidente”, ha considerado. También ha añadido que no tiene intención de hablar con él.

Además, afirmó que no ha vuelto a pensar en la idea de cancelar los contratos federales de las empresas de Musk. “Podría hacerlo. No lo he vuelto a pensar”, dijo.