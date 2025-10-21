Reabrirán puente aéreo entre Moscú y Holguín

En la provincia de Holguín está uno de los polos turísticos más importantes de Cuba

La Nordwind Airlines es una aerolínea chárter con base en Moscú. (Foto: Cubaahora)

A partir del próximo 29 de octubre nuevamente se «tenderá» un puente entre Moscú y la Ciudad de los Parques, cuando se inicien las operaciones aéreas entre la nación rusa y Holguín, a través del operador Pegas y la línea Nordwind.

De esta manera el polo turístico holguinero quedará conectado con ese importante mercado emisor turístico, como se hiciera en 2017, cuando por primera vez en la historia se abriera esta ruta aérea con viajes directos desde la nación euroasiática a esta provincia nororiental, donde está uno de los polos turísticos más importantes de Cuba.

En esa ocasión empezaron las operaciones a través de la modalidad de paquete turístico con la Nordwind Airlines, creada en diciembre de 2008, y el turoperador Pegas Touristik.

Una segunda ruta turística quedó inaugurada en noviembre de 2019 entre Moscú y Holguín, con la llegada del primer vuelo del Boing 777 de la aerolínea Royal Flight al aeropuerto internacional Frank País, a cargo del turoperador CoralTravel, que mantuvo operaciones hasta el primer trimestre de 2020, cuando se vieron interrumpidos por la pandemia de COVID-19.

La Nordwind Airlines es una aerolínea chárter con base en Moscú que empezó sus operaciones en diciembre de 2008 con dos Boeing 757-200, desde su base del aeropuerto internacional Sheremetyevo, en la capital rusa.

Otra buena noticia para este destino turístico es el anuncio reciente del acuerdo de gestión firmado entre el Grupo Hotelero Cosmos, mayor operador de Rusia, y el cubano Gaviota S.A., para la administración del Hotel Sierra Cristal, de cinco estrellas, ubicado en la región de la Península de El Ramón, de Antilla, en la zona norte de la provincia de Holguín.

Este nuevo resort de 640 habitaciones operará en el mercado con el nombre Sierra Cristal by Cosmos Hotels, tras acuerdo rubricado durante la celebración del Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025), efectuado a mediados de octubre en el Complejo Olímpico Luzhniki de Moscú.